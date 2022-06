Präsentation in Kürze: Macbook Air ohne viele bunte Farbvarianten

Kurz vor der diesjährigen Worldwide Developers Conference (WWDC) sind weitere Gerüchte zu einem neuen Macbook Air aufgetaucht. Den Informationen zufolge soll das Gerät in wenigen Farben auf den Markt gebracht werden, sodass auf bunte Modelle verzichtet werden muss.

Launch womöglich mit vier Farbvarianten

Obwohl das Macbook Air noch immer ziemlich erfolgreich ist, hat sich das Design des Apple-Modells in den letzten Jahren nicht geändert. Das könnte sich demnächst ändern. Analysten gehen davon aus, dass der Hersteller auf der WWDC 2022 neue Einsteiger-Laptops präsentiert. Außerdem wurden in letzter Zeit Gerüchte verbreitet, die besagen, dass die Käufer zukünftig zwischen mehreren bunten Farbvarianten wählen können. Wie der 24 Zoll große iMac sollte das Macbook Air in sieben Farben, darunter auch Blau und Orange, erhältlich sein.Das ist dem Bloomberg-Reporter Mark Gurman zufolge jedoch sehr unwahrscheinlich. Momentan sei das Gerät lediglich in den drei Farben Spacegrau, Silber und Gold erhältlich. Apple-Fans sollten nicht erwarten, dass viele weitere Farbvarianten auf den Markt gebracht werden. Das neue goldene Modell soll jedoch eher champagnerfarben sein. Darüber hinaus könnte eine blaue Ausführung angeboten werden. Im Macbook Air könnte ein neuer Chip seine Arbeit verrichten. Das Gehäuse wurde überarbeitet und erinnert mehr an das Macbook Pro.Die Entwicklerkonferenz WWDC beginnt am 6. Juni um 19 Uhr nach deutscher Ortszeit. Das Event findet bis Freitag statt und dürfte nicht nur neue Hardware-Ankündigungen, sondern auch Neuerungen im Software-Bereich mit sich bringen. Apple könnte im Rahmen der Konferenz iOS 16 und iPaOS 16 sowie Aktualisierungen für WatchOS und MacOS vorstellen.