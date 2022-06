For All Mankind: Derzeit ist komplette erste Staffel kostenlos zu sehen

Vergangene Woche ist die Sci-Fi-Serie For All Mankind in ihre dritte Staffel gestartet, die Produktion von Battlestar Galactica-Schöpfer Ronald D. Moore ist eines der Aushängeschilder von Apple TV+. Wer in die alternative Geschichte reinschnuppern will, kann das derzeit kostenlos tun.

Kostenlos streamen

For All Mankind ist eine Serie über die Geschichte der Raumfahrt und die Landung der ersten Menschen auf dem Mond. Konkret: über die Landung der Sowjets auf dem Erdtrabanten. Ja, richtig gelesen, For All Mankind stellt die Geschichte auf den Kopf und lässt die US-Amerikaner den Wettlauf zum Mond verlieren. Überhaupt läuft alles anders: John Lennon überlebt das Attentat auf ihn, Charles und Diana heiraten nicht und viele andere kleinere und größere "alternative" Meilensteine der Geschichte ändern sich.An dieser Stelle wollen wir nicht allzu viel verraten, was in den Staffeln zwei und drei passiert, denn es macht einen großen Teil des Reizes aus, herauszufinden, was alles anders läuft als in unserer Realität. Und derzeit kann man sich vom Reiz von For All Mankind selbst überzeugen, selbst wenn man kein Abonnement für Apple TV+ hat.Denn aktuell ist die erste Staffel auf dem Streaming-Dienst des Konzerns aus dem kalifornischen Cupertino kostenlos zu sehen. Auf dem Twitter-Konto von For All Mankind heißt es, dass Season 1 für eine begrenzte Zeit frei verfügbar ist, man benötigt nur ein Apple-Konto, aber kein laufendes Abo für Apple TV+.Vor allem Binge-Watcher können die erste Staffel schnell durchziehen und sich die zweite Season dann im siebentägigen Probeabo ansehen. Die dritte Staffel hat gerade erst begonnen und da Folgen wöchentlich freigegeben werden, wird es noch einige Wochen dauern, bis man auch diese im Probeabo mitnehmen kann - es lohnt sich also unter Umständen, etwas zu warten.Kleine Vorwarnung allerdings: Staffel 1 von For All Mankind ist in Ordnung, aber nicht mehr. Dranbleiben lohnt sich aber dennoch, denn Season 2 ist umso besser und auch Staffel 3 hat einen fantastischen Auftakt gehabt.