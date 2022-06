Boost für Galaxy: One UI 5.0 soll Samsung-Smartphones beschleunigen

One Ui 5.0 schickt sich an, für viele Besitzer von Samsungs-Smartphones aufregende Neuerungen mitzubringen. Das Betriebssystem auf Basis von Android 13 soll vor allem mit einem Fokus entwickelt werden: optimierte Animationen und damit reibungslosere und schnellere Bedienung.

One Ui 5.0 mit einem klaren Fokus auf die Geschwindigkeit des Interfaces

Samsung One UI 4 offizielle Vorstellung

Wann zu erwarten?

Neben der tatsächlichen Geschwindigkeit, die Smartphones auf Basis der Hardware leisten können, ist es ein Faktor, der Nutzer eine träge oder flotte Oberfläche wahrnehmen lässt: die Animationen. Wie SamMobile exklusiv berichtet, will man jetzt Neuigkeiten aus der Entwicklungsabteilung von Samsung erfahren haben, die sich bisher zu Inhalten von One UI 5.0 und Android 13 zurückgehalten hatte.Demnach ist für Samsung einer der wichtigsten Ziele für das neue Benutzerinterface, das Nutzerinterface so anzupassen, dass es sich deutlich schneller anfühlt. Ein wichtiger Teil der Arbeit ist es dabei, die Animationen so anzupassen, dass sie reibungsloser und schlicht flotter ablaufen - ein Trick, den manche Android-Nutzer seit Jahren manuell nutzen. Die jetzt vorausgesagten offiziellen Anpassungen klingen für manche vielleicht unbedeutend, können aber einen sehr großen Effekt auf die Nutzererfahrung haben.Leider kann SamMobile aktuell keinen weiteren konkreten Informationen aus Samsungs Entwicklungsabteilung liefern, wo der Konzern noch Hand anlegt. Man stellt aber die Vermutung an, dass Samsung die Schritte auch unternimmt, um die Erfahrung auf Displays mit höherer Bildwiederholfrequenz zu verbessern, die immer häufiger verbaut werden.Und wann kommt man in den Genuss des Updates? Hier hilft ein Blick auf die vergangenen Jahre. One UI 4.0 hatte bei der Samsung Developer Conference im Oktober 2021 seinen Auftritt gefeiert und war ein paar Wochen danach in die Beta-Phase gestartet. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Samsung diesem Rhythmus treu bleibt und One Ui 5.0 zum Start in den Herbst vorgestellt wird.