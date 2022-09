Android 13 (One UI 5) kommt vor 2023 auf diese Galaxy-Geräte

Samsung geht mit großen Schritten auf einen Release von One UI 5 auf Basis von Android 13 zu, das aktuell schon in einer Beta getestet wird. Doch welche Galaxy-Smartphones kommen 2022 noch in den Genuss des Updates? Es gibt auf jeden Fall eine freudige Überraschung.

Android 13 macht sich auf den Weg auf Galaxy-Geräte

Galaxy S22-Reihe

Galaxy S21-Reihe

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A53

Die Android-Welt , wie sie leibt und lebt: Die Version 13 ist schon lange enthüllt, bevor sie auf die meisten Modelle kommt, legen aber die Hersteller noch einmal selbst Hand an. Samsung muss hier traditionell mit seinem One UI viel nacharbeiten, da man teilweise komplexe Anpassungen für seine verschiedenen Modelle vornimmt. Kürzlich konnte der Konzern den Start des Beta-Tests von One UI 5 verkünden, jetzt will SamMobile berichten können, welche Geräte das Update offiziell noch in diesem Jahr erhalten werden. Dabei gibt es neben Flaggschiff-Modellen auch noch eine freudige Überraschung aus der Mittelklasse.Laut SamMobile wird das Samsung One UI 5 auf Basis voneingeführt:Samsung scheint also wie gewohnt dem Update-Schema aus den Vorjahren zu folgen und die neue Firmware zuerst auf alle aktuellen Flaggschiff-Modelle sowie deren Vorjahresgeneration zu bringen. SamMobile erwähnt aber noch ein weiteres Modell, dass hier etwas aus der Reihe fällt: Mit dem Galaxy A53 könnte Samsung sein erfolgreiches Mittelklasse-Modell, vorgestellt im April 2022, ebenfalls schon in diesem Jahr mit frischer Software versorgen.Dass ein Modell dieser Preisklasse so früh im Update-Zyklus bedient wird, wäre auf jeden Fall eine schöne Entwicklung. SamMobile vermutet, dass es auch das einzige Mittelklasse-Modell sein wird, dass vor 2023 die frische Firmware erhält. Aktuell läuft auf dem A53 das auf Android 12 basierende One UI 4.1, One UI 5 wäre also das erste große Update für das Modell.