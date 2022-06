Minecraft Java & Bedrock: Käufer erhalten zukünftig beide Versionen

Seit mehreren Jahren haben Spieler am PC die Möglichkeit, sich zwischen zwei verschiedenen Minecraft-Editionen zu entscheiden. Beide Versionen müssen allerdings separat erworben werden. Das soll sich in wenigen Tagen ändern. Käufer werden zukünftig ein Bundle erhalten.

Auch Bestandskunden sollen profitieren

Minecraft Java Edition - Kultgame für Kreative

Microsoft

In einer Ankündigung auf der Minecraft-Seite betonen die Entwickler, dass ab dem 7. Juni nur noch eine "Minecraft: Java & Bedrock Editon for PC" beworben und verkauft werden soll. Das Paket unterscheidet sich preislich nicht von den Kosten für eine einzelne Version und gibt den Spielern Zugang zu beiden Varianten. Ab übermorgen soll es nicht mehr möglich sein, einzelne Editionen zu erwerben. Das Game wird ausschließlich als Bundle verkauft.Von dem Bundle sollen nicht nur zukünftige Käufer profitieren. Wer die Bedrock- oder Java-Edition bereits gekauft hat, kann ab dem 7. Juni auch die jeweils andere Version herunterladen. Spieler, die beide Varianten erworben haben, haben ohnehin schon Zugriff auf beide Editonen und sollen keine Rückerstattung erhalten. Sowohl die Bedrock- als auch die Java-Version bleiben weiterhin zwei eigenständige Editionen, die jeweils über andere Funktionen verfügen und getrennt weiterentwickelt werden.Während die Bedrock-Edition erst 2017 eingeführt wurde, steht die Java-Variante bereits seit knapp elf Jahren zur Verfügung und bringt Support für zahlreiche Modifikationen mit sich. Wer die Bedrock-Edition nutzt, muss sich mit den von Mojang implementierten Features zufriedengeben. Der Vorteil der neueren Version besteht darin, dass das Game nicht nur auf dem PC, sondern auch auf zahlreichen Konsolen und Smartphones läuft. Beide Editionen lassen sich in den kommenden Tagen über den offiziellen Minecraft Launcher installieren.