Jedes-Zuhause: Minecraft-Challenge von O2 findet heute Abend statt

Minecraft-Spieler haben heute Abend die Möglichkeit, an einer Challenge des Internet-Providers O2 teilzunehmen. Das Event hört auf den Namen "Jedes-Zuhause" und soll die Festnetzanschlüsse des Unternehmens bewerben. Auch nach der Challenge lässt sich die Welt noch erkunden.

Teilnehmer können Preise gewinnen

Minecraft Java Edition: Kultgame für Kreative

o2

O2 hat mehrere bekannte Webvideo-Produzenten damit beauftragt, die Welt für die Challenge zu konstruieren. Dabei wurde das "Jedes-Zuhause-Hochhaus", das der Provider auch in vielen seiner Werbespots verwendet, nachgebaut. Das Ziel der Challenge besteht darin, das oberste Stockwerk so schnell wie möglich zu erreichen. Das Hochhaus stellt einen Parcours dar, der zahlreiche Hindernisse, Herausforderungen und Geheimnisse mit sich bringen soll.Die zweite Runde des Events findet heute Abend statt. Ab 20.30 Uhr haben Spieler die Option, dem Minecraft-Server "jedes-zuhause.de" beizutreten. Alle Teilnehmer haben dann bis 22 Uhr Zeit, das Hochhaus zu erklimmen. Wer das oberste Stockwerk als einer der schnellsten Spieler erreicht, kann sich einige Gewinne sichern. Neben zwei PS5-Konsolen mit Laufwerk werden fünf Xbox Series X sowie drei Xbox Series S vergeben. Außerdem bestehen Chancen auf drei Curved-Monitor von Xiaomi, zwei PlayStation Plus-Codes sowie zwei Download-Codes für Horizon Forbidden West.Wer nicht an der eigentlichen Challenge teilnehmen konnte, hat noch bis Ende April die Möglichkeit, sich das Minecraft-Bauwerk anzusehen. Der Server soll hierfür weiter zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wird das Event auf den Twitch-Kanälen mehrerer Gaming-Streamer übertragen, sodass auch Nutzer ohne Minecraft-Konto die Challenge verfolgen können.