Release im Juni: Überblick zum neuen 'The Wild Update' für Minecraft

Obwohl die erste finale Minecraft-Version schon vor knapp elf Jahren veröffentlicht wurde, arbeiten die Entwickler weiterhin an neuen Features für das Kult-Game. Im nächsten Monat soll die unter dem Namen 'The Wild Update' bekannte Version 1.19 das Licht der Welt erblicken.

Neue Version erscheint am 7. Juni

Zu den wichtigsten Neuerungen im 'The Wild Update' zählen zwei brandneue Biome, welche in der Overworld generiert werden sollen. Das erste Biom, die 'tiefe Dunkelheit', verfügt über exklusive Sculk-Blöcke, ist weit unter der Oberfläche zu finden und könnte für Horror-Fans interessant sein. Wer eine Reise in die tiefe Dunkelheit überlebt und zurück ans Tageslicht gelangt, kann den neuen Mangrovensumpf erkunden. Die Sümpfe sind voll mit Bäumen mit großen Wurzeln und können dem Spieler als Quelle für Lehm und eine neue Holzart dienen.Neben den neuen Biomen haben die Entwickler auch zusätzliche Mobs in das Update eingebaut. So werden zukünftig die in tiefer Dunkelheit beheimaten Aufseher in dem Spiel zu finden sein. Außerdem werden der im letzten Jahr von der Community gewählte Allay, der Spielern beim Sammeln von Gegenständen hilft, und Frösche in der neuen Version zum Vorschein kommen.Mojang hat auf der offiziellen Minecraft-Seite angekündigt, dass die Version 1.19 am 7. Juni 2022 und damit bereits in der übernächsten Woche veröffentlicht wird. Das The Wild Update wird sowohl in die Java-Edition als auch in die Bedrock-Edition integriert. Damit ist die neue Version auf Windows, MacOS, Linux, iOS, Android, Xbox, PlayStation sowie Switch spielbar.Wer sich nicht mehr bis Anfang Juni gedulden kann, hat schon jetzt die Möglichkeit, eine Vorab-Version herunterzuladen. Hierzu gibt es im Minecraft-Launcher die Option, instabile Entwicklungs-Versionen zu installieren. Um Beschädigungen durch Bugs zu vermeiden, kopiert der Snapshot-Build alle bestehenden Welten. Der Fortschritt wird dabei nicht übernommen, wenn wieder auf eine stabile Version zurückgegriffen wird. Außerdem sind in der Beta-Version noch nicht alle Inhalte, die das The Wild Update mit sich bringen wird, enthalten.