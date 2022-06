Spotify veröffentlicht nativen ARM-Client für Windows als Beta-Version

Spotify hat ein neues Beta-Update für den Musik-Client für Windows herausgegeben. Das besondere dabei: Es gibt nun nativen Support für Windows-PCs mit ARM-Prozessoren. Wer möchte, kann das Update schon jetzt ausprobieren.

Spotify hat gute Nachrichten für Nutzer mit ARM-basierten Windows-Computern. Nachdem seit über zwei Jahren darüber diskutiert wird, warum der Musikstreamer noch kein Angebot für ARM-PC hatte, gibt es jetzt ein offizielles Update.Die neueste Beta-Version von Spotify für Windows bringt indessen nicht nur Verbesserungen, sondern erste Optimierungen für ARM64, was bedeutet, dass Windows-PCs mit ARM-Prozessoren die Beta-App ab sofort nativ ausführen können. Angekündigt hatte das der Musikdienst in seinen offiziellen Foren. Das geht aus einem Bericht des Online-Magazins Neowin hervor.In dem Foren-Beitrag verweist Spotify auf den Link zum Download (für den Beta-Client als .exe) und bittet ARM-Nutzer jetzt, die neue Version 1.1.86.857 auszuprobieren und Feedback zu senden.Laut Spotify hat die App derzeit allerdings noch Probleme mit einigen Video-Podcasts. Anstatt eine Episode abzuspielen, fordert Spotify den Nutzer auf, den Client zu aktualisieren. Das Unternehmen empfiehlt, die fehlerhaften Podcasts in einem Browser anzusehen, um dieses Problem zu umgehen. Zudem sollten Nutzer, die die ARM-optimierte Version ausprobiert möchten, zunächst die reguläre App deinstallieren, schreibt Spotify. Windows ARM-Kunden können die reguläre Spotify-App mithilfe einer Emulation ausführen. Eine native App bietet dagegen eine bessere Effizienz und Leistung.