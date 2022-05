Spotify for Work: Programm gibt Mitarbeitern gratis Premium-Zugänge

Spotify hat ein neues Programm gestartet, in dessen Rahmen man mit diversen Unternehmen zusammenarbeiten will, so dass die Firmen ihren Mitarbeitern kostenlosen Premium-Zugang zu dem Musik-Streaming-Diensten anbieten können.

Start in kleinem Rahmen mit Accenture

Das sogenannte Spotify for Work wird von dem schwedischen Streaming-Anbieter als mögliches "Goodie" vermarktet, mit dem große Unternehmen ihre Mitarbeiter locken und an sich binden können. Nach Kickertischen, Tischtennisplatten und kostenlosen Getränken, Mahlzeiten, Snacks und Massagen können "hippe" Firmen nun also auch mit Gratis-Musikstreaming für sich werben, wenn es um die Suche nach Mitarbeitern geht.Spotify for Work wird zunächst von dem Consulting-Unternehmen Accenture eingeführt, das seinen Mitarbeitern in Schweden, Lettland und Litauen ab sofort auf diesem Weg kostenlose Premium-Accounts für Spotify anbietet. Langfristig will Spotify aber auch diverse andere Unternehmen als Kunden gewinnen, die das Angebot ihren Mitarbeitern zugänglich machen wollen.Die Work-Variante von Spotify kann von den Accenture-Mitarbeitern nach Angaben des Unternehmens nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch auf dem Weg ins Büro oder in ihrer Freizeit verwendet werden. Einschränkungen gibt es also nicht. Für Spotify bringt die Zusammenarbeit mit großen Firmenkunden mit hohen Mitarbeiterzahlen natürlich ebenfalls Vorteile.So kann das Unternehmen die Zahl der bezahlten Premium-Accounts durch die Vermarktung an die Konzerne schnell deutlich steigern und sich über zusätzliche Einnahmen und eine steigende Zahl von Premium-Usern freuen. Gerade in Ländern, in denen Spotify noch nicht so populär ist, kann man so die Nutzerzahlen schnell steigern.Arbeitgeber, die Interesse an Spotify for Work haben, lädt der Streaming-Anbieter ein, Kontakt aufzunehmen, um mehr über die Details und die Kosten des Programms zu erfahren, heißt es.