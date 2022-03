Spotify Camp Nou: Streaming-Anbieter wird Sponsor des FC Barcelona

Das Stadion des FC Barcelona bekommt einen neuen Namen. Als Teil eines Sponsoring-Deals mit dem Musikstreaming-Anbieter Spotify wird das weltbekannte Stadion mitten in Barcelona bald den Namen des Sponsor als Namenszusatz tragen.

Spotify zahlt mehr als 280 Millionen Euro über vier Jahre

Wie Spotify und der FC Barcelona verlauten ließen, haben sich die beiden Partner auf eine umfangreiche Zusammenarbeit verständigt. Über die nächsten vier Saisons wird Spotify praktisch zum Hauptsponsor des Fußballvereins. Das Stadion wird deshalb bald den Namen "Spotify Camp Nou" tragen.Spotify wird außerdem auch zum Trikot-Sponsor des FC-Barcelona, so dass die Spieler des Vereins künftig mit dem Logo des Streamingdiensts auf dem Jersey auflaufen werden. Dies gilt sowohl für die Männer- als auch die Frauen-Teams des FC Barcelona. Spotify lässt sich die Zusammenarbeit mit dem weltbekannten Fußballverein einiges kosten.Laut einem Bericht der spanischen Publikation Sport zahlt das Unternehmen dem FC Barcelona mehr als 280 Millionen Euro, obwohl es ursprünglich durchaus mehr Geld gegeben haben könnte. Offenbar fehlte es dem Verein an sogenannten "registrierten Fans", die mehr persönliche Daten preisgeben.Allerdings sind nur rund eine Million der weltweit geschätzt rund 350 Millionen Fans des FC Barcelona auch als solche registriert und somit für die Marketing-Maschine von Spotify "direkt" erreichbar. Spotify will die Kooperation mit Spotify nach eigenen Angaben vor allem dazu nutzen, um "Fußball und Musik wie noch nie zuvor zusammen zu bringen".Genauere Angaben zu den Plänen, die "Spieler und Künstler mit Fans in aller Welt verbinden" sollen, machte Spotify zunächst noch nicht. Das Unternehmen wolle außerdem neue Zielgruppen erreichen - also sein Angebot noch breiter bewerben und natürlich auch verkaufen. Die Umbenennung des Stadions in Barcelona erfolgt übrigens ab Juli 2022.