Neues Fritz-Labor bringt WireGuard-Optimierungen und vieles mehr

Rundumschlag im Fritz-Labor: Der Netzwerk-Spezialist AVM hat für fast alle FritzBoxen, die aktuell mit Beta-Versionen versorgt werden, Updates bereitgestellt. Dabei gibt es eine lange Liste an Verbesserungen - und damit viel zum Ausprobieren.

Tester sollen Feedback einreichen

Verbesserungen imFritzOS System:

Verbesserung:

Assistent für Ersteinrichtung mit Option für Faxversand bzw. Faxversand und -empfang



Hinterlegte E-Mail-Adresse in Benutzerkonto kann gelöscht werden



Größerer Text in vielen Tabellen



Verhalten der Schaltflächen am unteren Seitenende geändert



Verbesserungen imFritzOS innerhalbFritzLabor

DSL:

Verbesserung:

Anzeige der Sync-Datenrate anstatt der verfügbaren Datenrate auf den Seiten "Übersicht" und "Online-Monitor"

Internet:

Behoben:

Fehlgeschlagene Anmeldungen beim Internetanbieter wurden nicht im Ereignisprotokoll aufgeführt



In sehr seltenen Fällen wurde keine Nachfrage nach einem Update mehr durchgeführt und die Informationen zum Mesh-Master nicht an MyFRITZ!Net übertragen



In seltenen Fällen wurde die E-Mail-Benachrichtigung zu einem erfolgreichen Update über die MyFRITZ!-Plattform nicht versendet



Ohne vom Internetanbieter provisionierte DNS-Server war keine NTP-Zeitermittlung möglich



Unter Umständen scheiterte die Aktualisierung des Filters der "Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien" (BPjM)



WireGuard-VPN-Verbindung zwischen Dual-Stack- und DS-Lite-Anschluss brach unter Umständen dauerhaft ab



Zu WireGuard-Verbindungen wurde "Internet-Adresse dieserFritzBox" unter Umständen nicht angezeigt



Verbesserung:

Bei VPN-Verbindungen wurde der Internetzugriff unter Umständen durch die Kindersicherung verhindert

WLAN:

Behoben: Durchsatzprobleme bei 160-MHz-Kanalbandbreite (5- GHz-Band) mit einigen Huawei-Geräten behoben (u. a. Mate 20 Pro, P30 (6591, 7590))

Schaltfäche "WPS starten" auf der Seite "WLAN / Sicherheit / WPS-Schnellverbindung" war ohne Funktion



WLAN ließ sich in bestimmten Szenarien sporadisch nicht perFritzFon aktivieren oder deaktivieren

Verbesserung:

Verbesserte automatische Kanalwahl auf dem 5-GHz-Band bei Beeinträchtigungen durch Radar (7530)

Repeater:

Behoben:

Mehrfache DFS-Wartezeit nach Ersteinrichtung

Komplett neue Funktionen gibt es zwar mit diesem Labor-Update nicht, dafür aber eine Reihe an interessanten Änderungen. Die Updates stehen ab sofort für Nutzer der FritzBox-Modelle 7530, 7590, 7590 AX, 6690 Cable, 6591 Cable und 6660 Cable zur Verfügung. Wie ihr die neuen Beta-Versionen am besten bekommt, haben wird am Ende des Beitrags erläutert. AVM hat in den neuen Updates viel Feedback der Nutzer einfließen lassen und unter anderem an WireGuard-Optimierungen gearbeitet. Zudem wurde der Assistent für die Ersteinrichtung beim Faxversand und -empfang verbessert und die automatische Kanalwahl auf dem 5-GHz-Band bei Beeinträchtigungen durch Radar (für die FritzBox 7530) optimiert. Die Liste aller Änderungen findet ihr wie üblich am Ende dieses Beitrags. Wir haben die Release-Notes der FritzBox 7590 AX dafür exemplarisch herangezogen.Details zu den jeweiligen Beta-Aktualisierungen gibt es auf der AVM-Webseite für das Labor-Programm beziehungsweise direkt in den Beta-Paketen, die von dort heruntergeladen werden können. Dabei findet ihr auch nützliche Tipps für die Nutzung der Beta-Versionen und für den Start als Beta-Tester.AVM bittet die freiwilligen Tester um Feedback zu den Verbesserungen und allgemein zu den Änderungen. Folgende neue Versionen stehen zur Verfügung: 07.39-96976 für die FritzBox 7590 AX, 07.39-96975 für die 7590, 07.39-96974 für die 7530, 07.39-96972 für die 6690 Cable, 07.39-96970 für die 6591 Cable und 07.39-96971 für die 6660 Cable. Nutzer einer der genannten Fritz-Modelle können sich das neue Update ab sofort herunterladen. Es steht nur für freie Versionen der FritzBoxen zur Verfügung. Modelle, die Provider-gebunden sind, können in der Regel die Labor-Updates nicht nutzen.Das Update steht als Download-Paket mit allen wichtigen Informationen zu der Beta auf der AVM-Website zur Verfügung