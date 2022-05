FritzOS-Labor-Update startet Verbesserung für diverse FritzBoxen

Der Netzwerk-Spezialist AVM startet für Nutzer der FritzBox-Modelle 7530, 7590 und 7590 AX jetzt eine neue experimentelle Labor-Version. Das Update startet eine ganze Reihe an Änderungen und Verbesserungen für das Heimnetzwerk.

Tester sollen Feedback einreichen

Weitere Verbesserungen im FritzOS Internet:

Verbesserung

Keine Veröffentlichung der IPv4-Adresse zu MyFritzNet an Dual-Stack-Anschlüssen mit Carrier-Grade-NAT; Auflösung der MyFritz-Adresse erfolgt hier immer zur IPv6-Adresse



Neuer Einrichtungsassistent vereinfacht das Anlegen von WireGuard-Verbindungen

WLAN:

Verbesserung

Neue Meldung unter "System / Ereignisse" wenn ein neuer Session Key ausgehandelt wurde (Verbindungen nach WPA3/SAE-Standard)

Behoben

Einstellung der WLAN-Sendeleistung auch für den öffentlichen WLAN-Gastzugang wieder möglich



Seite "WLAN / Funkkanal" wurde mit Safari unter MacOS/iOS/iPadOS nicht vollständig angezeigt

DECT/FritzFon:

Behoben

Bildanzeige für RSS-Feeds wieder zuverlässig

Verbesserung

Lautstärke der Sprache beim Sprachklingeln erhöht

Heimnetz:

Verbesserung

Detailseiten der Netzwerkgeräte wurden überarbeitet

Behoben

Fehlerhafte Anzeige von Einstellungen der Kindersicherung in den Details von VPN-Benutzern



Änderungen in den Detailseiten eines Netzwerkgerätes aktivierten fälschlich die Sperre des Gerätes

Smarthome:

Verbesserung

Einstellung des Google-Kalenders lässt sich über eine Schaltfläche aktualisieren



Routinen lassen sich via Vorlagen aktivieren und deaktivieren

System:

Behoben

Fälschlich versendete Änderungsnotiz zur zusätzlichen Bestätigungsmöglichkeit wurde entfernt

Verbesserung

Beim Aufruf des Links zum Labor-Feedback wird die FritzOS-Version mit übermittelt

Mit den neuen Labor-Versionen 07.39-96347 für die FritzBox 7590 AX, 07.39-96346 für die 7590 und 07.39-96345 für die 7530 gibt es vorrangig Verbesserungen und Fehlerbehebungen. So hat AVM ein Problem behoben, das zu einer fehlerhaften Anzeige von Einstellungen der Kindersicherung in den Details von VPN-Benutzern geführt hat. Dazu verbessert AVM mit einem überarbeiteten Einrichtungsassistent das Anlegen von WireGuard-Verbindungen. Neuerungen gibt es allerdings nicht. Alle Änderungen in dem Labor-Update sind Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Wir haben diese Änderungen exemplarisch von der FritzBox 7590AX am Ende des Beitrags mit angefügt.AVM bittet die freiwilligen Tester um Feedback zu den Verbesserungen und allgemein zu den Änderungen. Nutzer einer der Fritz-Modelle 7530, 7590 und 7590 AX können sich das neue Update ab sofort herunterladen. Es steht nur für freie Versionen der FritzBoxen zur Verfügung. Modelle, die Provider-gebunden sind, können in der Regel die Labor-Updates nicht nutzen. Das Update steht als Download-Paket mit allen wichtigen Informationen zu der Beta auf der AVM-Website zur Verfügung Details zu den jeweiligen Beta-Aktualisierungen gibt es auf der AVM-Webseite für das Labor-Programm beziehungsweise direkt in den Beta-Paketen, die von dort heruntergeladen werden können. Dabei findet ihr auch nützliche Tipps für die Nutzung der Beta-Versionen und für den Start als Beta-Tester.