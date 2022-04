FritzOS 7.39: Großes Labor-Update für viele DSL- & Kabel-FritzBoxen

AVM holt zum Rundumschlag aus und stellt neue Labor-Updates für eine Vielzahl von FritzBox-Routern für Kabel- und DSL-Anschlüsse bereit. Von der Aktualisierung auf FritzOS 7.39 profitieren unter anderem die FritzBox 7590 (AX), 7350 und die FritzBox 6690, 6660 und 6591 Cable.

FritzOS 7.39 Patch Notes für FritzBox 7590 (AX), 7530, 6690, 6591, 6660 Cable

NEU - Routinen (Wenn-Dann-Verknüpfung) erstellen und aktivieren/deaktivieren

NEU - Erweiterung der Vorlage für Heizkörperregler durch Komfort- und Absenktemperatur sowie Frostschutz- und Boost-Funktion

Verbesserung - Astronomische Zeitschaltung

Verbesserung - Automatische Priorisierung sorgt für Fairness bei der Bandbreitenverteilung im gesamten FRITZ!Box-Netzwerk (Heim- und Gastnetz) (nur 7590, 7590 AX, 7530, 7530 AX, 7520, 7510)

Verbesserung - Darstellung des Datenflusses vom Gastnetz bei IPv6 im "Online-Monitor" (nur 7530)

Behoben - Alternativ konfigurierte DNS-Server wurden für WireGuard-VPN-Verbindungen nicht berücksichtigt

Behoben - Bei einer FRITZ!Box mit eigenem IP-Adressbereich und eigener Firewall an einem externem Modem oder Router erfolgte keine Aktualisierung der IPv6-Adresse bei MyFRITZ!Net

Behoben - Bei parallelen WireGuard-VPN-Verbindungen eines Gerätes zu zwei verbunden FRITZ!Box-Produkten kam es zu Netzwerkkonflikten

Behoben - Namensauflösung durch eingestellte DNS-Server konnte bei aktivem Fallback auf öffentliche DNS-Server beeinträchtigt sein

Behoben - FRITZ!Boxen im Repeater-Modus meldeten sich bei aktivierter PMF (protected management frames)-Option falsch an

Behoben - Meldungen zum WPS-Status unter "System / Ereignisse" erschienen nicht immer

Behoben - Mögliche Fehlersituation bei paralleler Aktivierung von WPS ("Session-Overlap") am Haupt- und Gastzugang wurde nicht erkannt

Behoben - Änderungen auf der Seite "WLAN / Funkkanal" wurden nicht immer übernommen

Behoben - Über die Benutzeroberfläche gestartetes WPS konnte mit Klick auf "Abbrechen" nicht abgebrochen werden

Änderung - Anordnung und Layout diverser Bereiche im Menü "WLAN"

Behoben - Im Mesh wurden unter Umständen wechselnde Namen für den Mesh Master angezeigt

Behoben - Nach Update wurden fehlerhaft Netzwerkgeräte PC-00-00-00-00-00-00 angezeigt

Verbesserung - Darstellung der "Mesh Übersicht" um LLDP-Switches erweitert

Änderung - Breite des Inhaltsbereichs der Benutzeroberfläche angepasst

Änderung - "Hilfe & Info" am Ende des Menübereiches fasst hilfreiche Informationen zur FRITZ!Box zusammen

Behoben - Unter bestimmten Randbedingungen hörte der Initiator einer Dreierkonferenz die beiden anderen Teilnehmer nicht

In den letzten 24 Stunden wurde nicht nur der Fritz!Repeater 2400 mit einem neuen Beta-Update auf die jüngste Firmware-Version gehoben, mittlerweile befinden sich insgesamt sieben Router des Berliner IT-Unternehmens in der Labor-Phase des neuen FritzOS 7.39. Dabei konzentriert sich AVM vorrangig auf seine Mittelklasse-Modelle und Flaggschiffe, wie die FritzBox 7590 AX ( DSL ) und die FritzBox 6690 Cable (Kabel). Neben diversen Bugfixes und Verbesserungen weisen die Labor-Updates auch neue Funktionen auf.Nutzer des Smart-Home-Ökosystems der FritzBox erhalten mit FritzOS 7.39 die Möglichkeit so genannte "Wenn-Dann-Routinen" für die Steuerung ihres schlauen Hauses zu definieren. Ebenso werden die Vorlagen für die Regelung der Heizungsthermostate durch weitere Temperatureinstellungen erweitert. Optimiert werden weiterhin die automatische Priorisierung von Geräten im Netzwerk hinsichtlich der Bandbreitenverteilung, die Anzeige von Switches innerhalb der Mesh-Übersicht und die Darstellung diverser Elemente der Benutzeroberfläche.Die ausführlichen Patch Notes findet ihr im unteren Bereich dieses Artikels. Sollte eure FritzBox bereits Teil des Labor-Programms sein, könnt ihr das Update auf FritzOS 7.39 direkt über das Browser-Interface des Routers durchführen. Ansonsten findet ihr die Download-Möglichkeit auf der passenden AVM-Webseite Da es sich hierbei um eine Testversion der kommenden FritzOS-Firmware handelt, ist ein vorheriges Backup ratsam. (System -> Sicherung -> Sichern)