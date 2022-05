AVM fügt FritzLabor-Update IP-Sperrliste für einkommende Pakete hinzu

Der Netzwerk-Spezialist AVM hat für fast alle FritzBoxen, die derzeit im experimentellen Labor mit Beta-Versionen versorgt werden, Updates bereitgestellt. Dabei gibt es eine lange Liste an Änderungen - und auch etwas Neues zum Ausprobieren.

Tester sollen Feedback einreichen

Weitere Verbesserungen im FritzOS Internet:

Neu

IP-Sperrliste für einkommende Pakete

Behoben

Löschen der letzten WireGuard-Verbindung unter Umständen fehlerhaft

Verbesserung

Ereignismeldungen bei Erkennung und Beendigung von DNS-Störungen präzisiert



Erweiterung eines WireGuard-VPN-Clients um weitere Verbindungen ermöglicht



WireGuard-VPN-Verbindungen werden auf einem eigenem Tab mit vereinfachter oder benutzerdefinierter Einstellung bereitgestellt

Telefonie:

Behoben

Stammnummer wurde nicht angezeigt, wenn die Einstellungen des SIP-Anlagenanschlusses bearbeitet wurden



Bei Nutzung von TCP wurden unter speziellen Bedingungen keine eingehenden Anrufe signalisiert (Anbieter tango.lu)



Rufnummer aus einem Eintrag der Anrufliste konnte nicht zu einem vorhandenen Telefonbucheintrag hinzugefügt werden

Heimnetz:

Behoben

Fehlerhafte Anzeige von Einstellungen der Kindersicherung in den Details von VPN-Benutzern

System:

Behoben

Ersteinrichtungsassistent konnte nicht beendet werden

USB :

: Behoben

Dateinamen mit Sonderzeichen auf NTFS-formatierten Datenträgern konnten nicht angezeigt werde



NTFS-formatierte Datenträger konnten nicht eingebunden werden

Damit startet das Unternehmen jetzt für Nutzer der FritzBox-Modelle 7530, 7590, 7590 AX, 6850 LTE, 6591 Cable und 6660 Cable eine neue experimentelle Vorab-Version mit verbesserten Funktionen und Fehlerbehebungen. Besonders interessant ist allerdings eine neue Funktion, die mit diesen Updates hinzugefügt wurde, AVM ermöglicht nun in den Einstellungen, eine IP-Sperrliste für einkommende Pakete anzulegen und einzusehen. Die Updates verbessern darüber hinaus die Ereignismeldungen bei Erkennung und Beendigung von DNS-Störungen im Heimnetzwerk, sowie überarbeitet die Funktionen für WireGuard-VPN-Verbindungen. Alle weiteren Änderungen in dem Labor-Update sind Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Wir haben diese Änderungen exemplarisch von der FritzBox 7590AX am Ende des Beitrags mit angefügt.Details zu den jeweiligen Beta-Aktualisierungen gibt es auf der AVM-Webseite für das Labor-Programm beziehungsweise direkt in den Beta-Paketen, die von dort heruntergeladen werden können. Dabei findet ihr auch nützliche Tipps für die Nutzung der Beta-Versionen und für den Start als Beta-Tester.AVM bittet die freiwilligen Tester um Feedback zu den Verbesserungen und allgemein zu den Änderungen. Folgende neue Versionen stehen zur Verfügung: 07.39-96396 für die FritzBox 7590 AX, 07.39-96395 für die 7590, 07.39-96397 für die 7530, 07.39-96343 für die 6850 LTE, 07.39-96380 für die 6591 Cable und 07.39-96379 für die 6660 Cable. Nutzer einer der genannten Fritz-Modelle können sich das neue Update ab sofort herunterladen. Es steht nur für freie Versionen der FritzBoxen zur Verfügung. Modelle, die Provider-gebunden sind, können in der Regel die Labor-Updates nicht nutzen.Das Update steht als Download-Paket mit allen wichtigen Informationen zu der Beta auf der AVM-Website zur Verfügung