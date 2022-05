Sennheiser startet True Wireless-Kopfhörer speziell für Fernseher

True Wireless-Kopfhörer sind heutzutage längst Standard, wenn es um die Nutzung zusammen mit einem Smartphone geht. Im Wohnzimmer bzw. Heimkino sind sie aber noch nicht ganz so verbreitet. Das möchte Sennheiser mit seinen neuen TV Clear genannten Kopfhörern ändern.

Auch für TV-Geräte ohne Bluetooth geeignet

Sennheiser

Sennheiser hat den neuen TV Clear in einer Pressemitteilung vorgestellt und schreibt darin, dass der Kopfhörer "hervorragende Sprachverständlichkeit mit der Bequemlichkeit, dem Komfort und dem eleganten Stil von True Wireless-Ohrhörern" verbindet. Der Kopfhörer kann natürlich per Bluetooth auch mit Laptop, Tablet sowie Smartphone verwendet werden.Das gilt auch für Fernseher mit eingebauter Bluetooth-Funktionalität. Bei TV-Geräten, die eine solche nicht bieten, kann der Sennheiser TV Clear dennoch verwendet werden, und zwar mit Hilfe des TV Connectors, dieser rüstet die Bluetooth-Verbindung als Dongle nach, Sennheiser verspricht hier besonders geringe Latenz. Dieser Sender hat auch einen weiteren Vorteil, denn der Connector kann unabhängig vom TV-Gerät und dessen Lautstärke verwendet werden.Der Sennheiser TV Clear ist auch für die Nutzung auf dem Fernseher optimiert worden und bietet fünf Sprachverständlichkeitsprofile, bei denen die höheren Frequenzen bis zu 20 dB angehoben wurden. Das eignet sich vor allem für all jene Sendungen, bei denen gesprochen wird - also Nachrichten, Talkshows und ähnliches.Der Kopfhörer bietet zwar keine aktive Geräuschunterdrückung, für den Heimgebrauch reichen aber auch die passiven, also gut abdichtenden Gummi-Einsätze. Wer mehr hören will oder muss, was in der Umgebung passiert, kann hier die "Umgebungsgeräusche" genannte Option aktivieren, diese lässt Stimmen und sonstige akustische Ereignisse durch.Ansonsten sind die Ohrhörer für lange Nutzung optimiert worden und sind gerade einmal 6,9 Gramm leicht. Der Akku soll - bei Verwendung des Senders - mit einer einzigen Ladung bis zu 15 Stunden Laufzeit bieten. Per Case können die Kopfhörer für weitere 22 Stunden aufgeladen werden. Sennheiser TV Clear ist ab sofort erhältlich, die UVP beträgt 399,90 Euro.