Streaming überholt erstmals Kabel-TV und Antennen-Fernsehen

Die meisten werden bestätigen können, dass Streaming im TV-Alltag eine immer größere Rolle spielt. Allerdings hält sich lineares TV hartnäckiger, als man denken könnte. Dennoch gab es in den USA nun erstmals mehr Streaming-Nutzer als bei jedem anderen Verbreitungsweg.

Sport ist letzte Bastion

Streaming-Dienste sind bequem und bieten auf Knopfdruck eine gewaltige Bibliothek an Inhalten. Es ist also kein Wunder, dass sie immer populärer werden. Dennoch hält sich lineares TV, und das vor allem deshalb, weil viele Zuschauer Fernsehen immer noch als passive Berieselung sehen. Doch Streaming wird immer populärer, und zwar rapide.Vor gut einem Jahr kam Streaming in den USA nämlich auf 26 Prozent Marktanteil . Damit konnte man zwar die traditionelle Antennen-Ausstrahlung (25 Prozent) überholen, Kabel-TV blieb aber außer Reichweite und das deutlich, denn hier lag der Wert bei 39 Prozent.Doch die neuesten Juli-Zahlen des auf das Fernsehgeschäft spezialisierten Marktforschungsunternehmens Nielsen zeigen, dass Streaming sich an die Spitze gesetzt hat und erstmals auch Kabel überholen konnte. Ein neuer Nielsen-Bericht besagt nämlich, dass Dienste wie Netflix , YouTube und Hulu 34,8 Prozent der Fernsehzeit ausmachten, während Kabelfernsehen auf nur noch 34,4 Prozent kommt. Antennen-TV erreicht mittlerweile nur noch 21,6 Prozent.Damit dominiert lineares Fernsehen zusammengerechnet immer noch mit 56 Prozent, der Trend ist aber dennoch eindeutig. Denn vor einem Jahr kamen beide Verbreitungswege auf immerhin 64 Prozent. Der vielleicht wichtigste Grund, dass sich klassisches Fernsehen nach wie vor hält, sind Sport-Übertragungen, allen voran die der America Football-Liga NFL.Allerdings befindet sich auch der Sport gerade im Umbruch: So überträgt Apple TV+ mittlerweile Baseball und Amazon hat sich ein signifikantes NFL-Paket gesichert. Früher oder später werden also auch diese Inhalte allesamt per Streaming verfügbar sein.