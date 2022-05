Kampf um die Cloud in Europa: Microsoft hat kleine Anbieter 'vergessen'

Microsoft beugt sich offenbar dem Druck, den die Europäischen Wettbewerbsbehörden auf den US-Konzern wegen seines Geschäftsgebahrens im Kampf um die Vorherrschaft im Cloud-Markt in der EU ausüben. Man habe die kleineren Anbieter überrollt, gab Microsoft zu.

Lizenzbedingungen machen Nutzung der Microsoft Cloud günstiger

Wie der US-Wirtschaftsdienst Bloomberg berichtet, hat Microsoft Fehler in seinem Verhalten im europäischen Markt für Cloud-Dienste eingestanden. Microsoft President und Chef-Anwalt Brad Smith erklärte bei einer Veranstaltung in Brüssel, dass man ein neues Programm auflegen will, das es Drittfirmen leichter macht, Microsoft-Produkte wie Windows oder Office 365 in der Cloud anzubieten.Unter anderem wolle man auch eine größere Flexibilität beim Umgang mit den Lizenzen für die Kunden schaffen. Microsoft müsse einfach mehr tun und seiner Verantwortung gerecht werden, so Smith weiter. Hintergrund sind Ermittlungen der EU-Komission, die Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht vermutet.Zuvor hatte der französische Hosting-Anbieter OVH Beschwerde eingereicht, weil man Microsoft vorwirft, seine eigenen Cloud-Angebote durch die Lizenzbedingungen seiner Produkte zu begünstigen. Für die Kunden sei es oft leichter und günstiger, Windows, Office und Windows Server mit Azure-Cloud-Produkten von Microsoft zu kombinieren als mit den Hosting-Angeboten von kleineren Drittanbietern.Natürlich gab Smith eine solche Praxis nicht direkt zu, betonte aber, dass zwar nicht alle derartigen Behauptungen korrekt seien, es aber durchaus Dinge gäbe, die tatsächlich zutreffen. Man müsse und wolle deshalb jetzt schnell handeln und eine entsprechende Initative starten. Smith gab zu, dass man Fehler gemacht habe.Microsoft habe sich so stark auf die großen Wettbewerber konzentriert, dass die kleineren Konkurrenten im europäischen Markt "vergessen" wurden, so der Manager des amerikanischen Softwarekonzerns weiter. Gemeint ist damit sicherlich der starke Konkurrenzkampf im Cloud-Bereich mit großen Anbietern wie Amazon und Google.