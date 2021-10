Excel für Windows: Microsoft arbeitet an flüssigerem Scrollen

Wer viel mit dem Tabellenkalkulations-Programm Excel arbeitet, dürfte das Problem kennen: Es ist aktuell nahezu unmöglich, flüssig durch eine Mappe zu scrollen. Nun hat Microsoft angekündigt , dass die Windows-App ein Update bekommt, sodass flüssigeres Scrollen bald möglich ist.

Tabellen werden aktuell automatisch positioniert

Feature in Preview-Version implementiert

In der derzeitigen Excel-Version wird die offene Tabelle so positioniert, dass sich der obere und linke Rand stets an den entsprechenden Rändern der Zelle in der linken oberen Ecke befinden. Das passiert auch während des Scrollens, sodass sich der Prozess nicht gerade flüssig anfühlt. Außerdem müssen viele Teile der Anwendung geändert werden, um dieses Verhalten anzupassen. Deshalb ist Microsoft das Problem erst vor kurzem angegangen.Die Redmonder haben jetzt ein Feature implementiert, das für ein viel flüssigeres Scrollverhalten sorgt. Es besteht die Option, in der Mitte einer Reihe oder Zeile zu stoppen. Damit werden die Tabellenränder auch nicht mehr automatisch angepasst. Da es sich um eine Neuerung handelt, die einige Teile der Software beeinflusst, können in Verbindung mit manchen Features noch Probleme auftreten. Nutzer haben die Option, gefundene Fehler über die Feedback-Hub-App einzusenden.Die Entwickler haben die Funktion in eine Preview-Version des Programms eingebaut. Das Feature wird an Insider, die sich für den Beta Channel oder den Current Channel registriert haben, verteilt. Um das Update erhalten zu können, wird die Windows 10 Version 2109 bzw. der Build 14430 oder eine neuere Version vorausgesetzt. In den kommenden Monaten dürfte die Funktion dann an alle weiteren Microsoft 365-Abonnenten ausgeliefert werden.