Für Glasfaser mit bis zu 10 GBit/s: AVM FritzBox 5590 Fiber startet

Laut dem Netzwerk-Spezialisten AVM ist die Anfang des Jahres neu vorgestellte FritzBox 5590 Fiber ab sofort im Handel verfügbar. Die neue FritzBox wurde speziell für Glasfaser-Anschlüsse entwickelt und kostet knapp 290 Euro.

Beschreibung des Herstellers: Die FritzBox 5590 Fiber kann über diese Anschlüsse Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10 GBit/s übertragen - damit ist sie die schnellste FritzBox, die AVM je auf den Markt gebracht hat. Der moderne Wi-Fi-6-Standard ermöglicht dem Glasfaserrouter viele Geräte gleichzeitig und effizient im WLAN zu nutzen. Auch hat der neue Router alle FritzBox-Highlights an Bord: Die Mesh-Technologie von Fritz für reichweitenstarkes WLAN sowie eine komplette Telefonanlage mit Anrufbeantwortern und eine DECT-Basis für den Einsatz von Schnurlostelefonen und Smart-Home-Produkten. Für die Einbindung externer Speicher oder Drucker stehen zwei leistungsfähige USB-3.0-Anschlüsse zur Verfügung. Das FritzOS bietet den gewohnt hohen Komfort mit Firewall, Kindersicherung, Fernzugang/VPN, WLAN-Gastzugang und regelmäßigen Updates.



Eckdaten der neuen AVM FRITZ!Box 5590 Fiber Für alle gängigen Glasfaseranschlüsse in Europa: mit bis zu 10 GBit/s: für GPON, AON, XGS-PON per SFP-Modul

4x4 Wi-Fi 6 (WLAN AX) mit 5 GHz (2.400 MBit/s) und 2,4 GHz (1.200 MBit/s)

Telefonanlage für DECT-, IP- und analoge Telefone

Zwei USB 3.0-Anschlüsse für Drucker und Speicher (NAS)

FritzOS mit Kindersicherung, Mediaserver, FritzNAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

Kostenlose Apps wie MyFritzApp, FritzApp Fon, FritzApp WLAN, FritzApp Smart Home und FRITZ!App TV ergänzen den Komfort

Automatische Updates für langanhaltende Sicherheit

Herstellergarantie: 5 Jahre

AVM

Angekündigt hatte AVM bereits vor geraumer Zeit, dass das Unternehmen an neuen Routern für Glasfaser arbeitet - wohl auch, um den derzeit stark wachsenden Markt und damit die Nachfrage mit verschiedenen Modellen bedienen zu können. Jetzt starten die Auslieferungen der neuen FritzBox 5590 Fiber in den Handel - allerdings konnten wir trotz der Ankündigung von AVM bei den bekannten großen Elektronikketten und Onlinehändlern den neuen Router noch nicht entdecken. Das sollte sich aber in Kürze ändern.Interessant ist die FritzBox 5590 Fiber vor allem für Nutzer, die ein All-in-One-Gerät für den Anschluss an Glasfaser suchen und auf die neuesten Technologien setzen wollen. Die FritzBox 5590 Fiber ergänzt dabei die bereits erhältliche FritzBox 5530 Fiber. Die FritzBox 5590 Fiber hat dabei alles an Bord, um in Zukunft auch weitere Geschwindigkeits-Verbesserungen mitmachen zu können. Die Hardware ist laut Hersteller auf "Temposprünge vorbereitet" und kann Daten mit bis zu 10 GBit/s im Heimnetz zur Verfügung stellen.Das neue Flaggschiff von AVM unterstützt alle gängigen Glasfaser-Standards (AON, GPON, XGS-PON) und kann bundesweit für die entsprechenden Anschlüsse aller Glasfaser-Anbieter genutzt werden. Die FritzBox integriert schnelles Internet, WLAN, Streaming, IP-Telefonie, Vernetzung und Smarthome in einem Gerät und verringert so zusätzlich den Energiebedarf, denn man spart Zusatzgeräte. Laut AVM verfügt die FritzBox 5590 Fiber über starkes WLAN (Wi-Fi 6) mit 5 GHz Datenraten von bis zu 2.400 MBit/s, im 2,4-GHz-Band sind es bis zu 1.200 MBit/s.Dazu gibt es individuelle und vielseitige Vernetzungsmöglichkeiten. Kabelgebundene Anwendungen laufen über einen 2,5-Gigabit-WAN/LAN-Port und vier Gigabit-LAN-Ports.Die FritzBox 5590 Fiber soll noch ab Anfang Mai im Handel für 289 Euro (UVP) und über einige Internetanbieter verfügbar werden.