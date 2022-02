Vorstellung zur MWC 2022: AVM plant neue FritzBox 5590 Fiber

Der Internetspezialist AVM arbeitet an einer neuen FritzBox für Glasfaser-Anschlüsse. Gerüchte gab es schon einige dazu. Die FritzBox 5590 Fiber soll nun im Rahmen der diesjährigen MWC in Barcelona vorgestellt werden.

Glasfaser legt zu

MWC ab dem 28. Februar

Jetzt berichtet Caschy in seinem Blog über neue Vermutungen, was die FritzBox technisch zu bieten hat. Woher diese Spekulationen stammen, wird allerdings nicht klar. Der Journalist Daniel Lücking hatte vor ein paar Tagen die Firmware für die derzeit noch unbekannte FritzBox 5590 Fiber entdeckt. Es handelt sich dabei um eine interne Test-Version des Unternehmens.Angekündigt hatte AVM bereits vor geraumer Zeit, dass das Unternehmen an neuen Routern für Glasfaser arbeitet - wohl auch, um den derzeit stark wachsenden Markt und damit die Nachfrage mit verschiedenen Modellen bedienen zu können.Was die neu FritzBox 5590 Fiber vermutlich zu bieten hat, meldet Caschy wie folgt: "Die AVM FritzBox 5590 Fiber wird wohl nicht auf WiFi 6E setzen, stattdessen verbaut man, wie in anderen Geräten, WiFi 6 (WLAN AX) auf 2,4 und 5 GHz. Es sieht so aus, als würde für das WLAN nicht die Hardware-Basis der 6690 verwendet, da die AVM FritzBox 5590 Fiber wohl mit 2.400 MBit/s maximal im WLAN arbeiten wird." Mit großer Wahrscheinlichkeit unterstützt die neue Glasfaser-FritzBox dann AON, XGS-PON und GPON.Auch über das Design gibt es schon weitere Gerüchte. AVM setzt dabei wohl auf das Design der FritzBox 5530 mit kleinen Überarbeitungen. Zudem hat man bei einigen jüngeren Modellen / Neuvorstellungen gesehen, dass der Konzern auch auf die Namensbeschriftungen an der Front verzichtet. Die MWC in Barcelona findet in diesem Jahr vom 28. Februar bis zum 3. März statt. Damit wird man nun also nicht mehr lange warten müssen, bis AVM Details zu dem neuen Gerät nennen wird.