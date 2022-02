Neues Glasfaser-Flaggschiff: AVM stellt die FritzBox 5590 Fiber vor

Das Berliner IT-Unternehmen AVM kündigt im Vorfeld des MWC 2022 die FritzBox 5590 Fiber an. Der WLAN-Router gilt als neues Flaggschiff für Glasfaseranschlüsse und ermöglicht theoretische Geschwindigkeiten von bis zu 10 GBit/s. Der Marktstart soll im Frühjahr erfolgen.

Eckdaten der neuen AVM FRITZ!Box 5590 Fiber

Für alle gängigen Glasfaseranschlüsse in Europa: mit bis zu 10 GBit/s: für GPON, AON, XGS-PON per SFP-Modul

4x4 Wi-Fi 6 (WLAN AX) mit 5 GHz (2.400 MBit/s) und 2,4 GHz (1.200 MBit/s)

Telefonanlage für DECT-, IP- und analoge Telefone

Zwei USB 3.0-Anschlüsse für Drucker und Speicher (NAS)

FRITZ!OS mit Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

Kostenlose Apps wie MyFRITZ!App, FRITZ!App Fon, FRITZ!App WLAN, FRITZ!App Smart Home und FRITZ!App TV ergänzen den Komfort

Automatische Updates für langanhaltende Sicherheit

Herstellergarantie: 5 Jahre

Verfügbar in Deutschland im Frühjahr 2022, Preis (UVP) folgt bei Marktstart

AVM

Der trotz Corona-Pandemie stattfindende Mobile World Congress 2022 in Barcelona wird von AVM nicht nur für die Präsentation der "Smart Wi-Fi Experience" genutzt, sondern auch für die Vorstellung der FritzBox 5590 Fiber. Per SFP-Modul soll der Router an Glasfaseranschlüssen bis zu 10 GBit/s erreichen, kann diese allerdings "nur" wahlweise mit bis zu 2,4 GBit/s per Wi-Fi 6 (WLAN AX) oder kabelgebunden über das 2,5-Gigabit-Ethernet (LAN) verteilen.Die weiteren Details der FritzBox 5590 Fiber lesen sich auf typisch solidem AVM-Niveau. Mit an Bord sind zwei USB 3.0-Anschlüsse für Drucker und Speicher (NAS), eine Telefonanlage für DECT-, IP- und analoge Telefone sowie das stetig aktualisierte Fritz!OS samt Kindersicherung, Mediaserver und Gastzugängen. Zwar gibt der Hersteller eine Verfügbarkeit in Deutschland für das Frühjahr 2022 bekannt, die Angabe des Preises (UVP) bleibt man Interessenten jedoch weiterhin schuldig.