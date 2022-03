Hackerangriff: Wiener Stephansdoms läutet mitten in der Nacht

Während viele Unternehmen und Organisationen dieser Tage einen Angriff auf ihre IT-Infrastruktur erwarten, soll der Wiener Stephansdom tatsächlich getroffen worden sein. Die Folge: Mitten in der Nacht weckte Glockengeläut die Anwohner.

Hacker-Abwehr mit dem Tablet

In der vorletzten Nacht begannen die Glocken um 2:11 Uhr zu läuten. Zuerst begann das Festgeläute im Südturm die Anwohner aus dem Schlaf zu holen. Anschließend setzte auch das barocke Geläute im Heidenturm mit ein. Lediglich die Pummerin genannte Glocke war nicht zu vernehmen, da deren Steuerung nicht mit dem Internet verbunden ist. Das berichtete der österreichische ORF Im ersten Moment nahm man an, dass ein Computerfehler aufgetreten ist und die Glocken mitten in der Nacht erklingen ließ. Normalerweise ist der Stephansdom eigentlich erst nach 7 Uhr zu vernehmen. Wie sich allerdings herausstellte, war es einem Angreifer von Außen gelungen, die Firewall zu überwinden und die Steuerung der Geläute zu übernehmen.Dompfarrer Toni Faber konnte die Störung letztlich beheben - wenn auch nicht sofort. Kardinal Christoph Schönborn habe versucht, ihn telefonisch zu erreichen. Allerdings hörte er das Klingeln des Telefons dem Vernehmen nach erst beim zweiten Anruf, als er auch schon durch die Glocken geweckt worden war. Über sein Tablet konnte er dann manuell auf die Steuerungssysteme zugreifen und wieder für Ruhe sorgen.Inzwischen haben die zuständigen Techniker auch schon reagiert. Erst einmal hatte man das ganze System vom Internet getrennt, um einen weiteren Angriff vorab zu unterbinden. Anschließend sei eine feste VPN-Verbindung eingerichtet worden und die Glocken sollen nun nur noch über diese in Betrieb gesetzt werden können. Wer hinter dem Angriff steckt, ist unklar. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass es sich hier um eine der gefürchteten russischen Hacker-Angriffe handelt, mit denen der Westen demoralisiert werden soll.