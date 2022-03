Deutschland: Patentanmeldungen auf Erneuerbare stark eingebrochen

Die Innovationskraft der deutschen Ingenieure gilt eigentlich als das Rückgrat der hiesigen Volkswirtschaft. Allerdings hat die Blockade-Haltung der letzten Regierungen dazu geführt, dass diese im wichtigen Bereich der erneuerbaren Energien hart gebremst wurde.

Es ist nicht zu spät

Seit Jahren stagniert die Zahl der Anmeldung neuer Patente in Bereichen wie Solarenergie, Wind- und Wasserkraft, Erdwärme und Biogas auf niedrigem Niveau. 1099 Patenschriften wurden im letzten Jahr durch das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) und dessen europäischer Schwester für Deutschland veröffentlicht. Das entspricht ungefähr der durchschnittlichen Menge der letzten fünf Jahre und war etwas weniger als im vorhergehenden Jahr.Wenn man allerdings etwas weiter zurückschaut, zeigt sich, wie stark es hier bergab ging. 2012 reichten deutsche Erfinder und Entwickler noch 2246 Patentanmeldungen ein. Seitdem hat sich die Menge also mehr als halbiert. Damals erreichte auch die Solarbranche ihren Höhepunkt. Seitdem hat sich deren Beschäftigtenzahl allerdings ebenfalls halbiert - was seine Ursachen teils in der Entwicklung des Weltmarktes, aber auch im Abbau der Förderungen seitens der damals regierenden CDU-FDP-Koalition hatte."Beim Kampf gegen den Klimawandel spielt die Art der Energieerzeugung eine Schlüsselrolle. Zudem zeigt die aktuelle politische Lage, dass wir unabhängiger von fossilen Energieträgern werden müssen. Deshalb ist auch bei den erneuerbaren Energien wieder mehr Innovationsdynamik notwendig", erklärte DPMA-Präsidentin Cornelia Rudloff-Schäffer.Mit den richtigen Weichenstellungen ist es hier noch möglich, schnell umzusteuern. Denn in den meisten Bereichen der Forschung an Technologien für Erneuerbare Energien ist Deutschland trotz des massiven Rückgangs immer noch die Nummer 1. Lediglich bei der Windkraft hat Dänemark noch mehr Patentanmeldungen zu bieten. Und die deutschen Ingenieure verdoppelten in den letzten Zehn Jahren die Patentanmeldungen bei den ebenfalls immer wichtiger werdenden Akku-Technologien.