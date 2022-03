World Wide Web: Leben ohne Internet für 2/3 in Russland unvorstellbar

67 Prozent der für den Statista Global Consumer Surveys befragten Russ:innen können sich ein Leben ohne Internet nicht mehr vorstellen. Das ist mehr als in Österreich (59 Prozent), Deutschland (58 Prozent) oder der Schweiz (56 Prozent), wie der Blick auf die Grafik zeigt. Gleichwohl müssen sich die Bewohner der Russischen Föderation wohl darauf einstellen, dass es das Internet, wie sie es kennen, bis auf Weiteres nicht mehr gibt. In der Folge des russischen Angriffskriegs sind viele Angebote dort nicht mehr verfügbar - entweder, weil Unternehmen ihre Dienstleistungen aus Protest gegen die Invasion eingestellt haben oder weil der Kreml Angebote aus Zensurgründen gesperrt hat.



Letzteres gilt beispielsweise für Instagram, Facebook oder Twitter. Weitere Webseiten könnten zeitnah aus dem Netz verschwinden. Das gilt etwa für YouTube oder auch die russische Wikipedia. Entsprechende Befürchtungen haben laut einem Bericht von Netzpolitik dazu geführt, dass "die Download-Zahlen russischer Kopien der Online-Enzyklopädie Wikipedia in die Höhe" geschnellt sind.