Samsung Galaxy Z Fold 3 & Flip 3: Vorverkäufe gehen durch die Decke

In Korea scheinen sich die Samsung-Foldables Galaxy Z Fold 3 und Galaxy Z Flip 3 bereits als großer Erfolg zu entpuppen, denn die Vorbestellungen der neuen Smartphones gehen dort durch die Decke. Hierzulande lockt der Hersteller mit diversen Pre-Order-Boni.

800.000 Vorbestellungen in Korea

Das Galaxy Z Flip 3 ist das beliebtere Foldable

Jetzt Galaxy Fold 3 und Flip 3 vorbestellen!

Samsung

Samsung hat mit seinen neuen Foldables, dem Samsung Galaxy Z Fold 3 und dem Galaxy Z Flip 3, ein Kunststück fertiggebracht: Beide Modelle wurden verbessert und gleichzeitig günstiger! Noch wissen wir nicht, ob das genügt, um weltweit einen Foldables-Boom auszulösen, aber zumindest in Südkorea scheint es diesen Hype tatsächlich bereits zu geben.Wie nämlich die koreanischen Yonhap News mit Verweis auf eigene Quellen aus der Industrie berichtet, sollen die Vorbestellungen bereits jetzt die Marke von 800.000 überschritten haben. Erweisen sich diese Zahlen als richtig, wäre das ein immenser Fortschritt gegenüber dem Vorjahr, wo das Galaxy Z Fold 2 lediglich 80.000 mal vorbestellt wurde. Von den 800.000 Vorbestellungen wurden allein 600.000 über die koreanischen Mobilfunkanbieter generiert, dazu kommen noch einmal 200.000 Unlocked-Vorbestellungen.Wenig überraschend ist bei diesen Vorbestellungen das Galaxy Z Flip 3 beliebter als das Galaxy Z Fold 3, ist es doch etwa schlappe 700 Euro günstiger. So entfallen etwa 60 Prozent der Vorbestellungen auf das kompakte Flip-Modell, 40 Prozent auf das Fold Z 3. Außerdem berichtet das koreanische Medien-Outlet darüber, dass der Absatz vor allem bei der jüngeren Käuferschicht besonders hoch ist: Fast 60 Prozent der Flip-Käufer:innen sind unter 40 Jahre alt, beim Fold 3 ist es etwa die Hälfte, die unter der 40-Jahre-Marke liegen.So oder so scheint Samsung mit seinen Foldables auf dem richtigen Weg zu sein. Wirklich beurteilen können wir das natürlich erst, wenn wir offizielle Zahlen kennen, die zudem dann auch den globalen Markt abdecken und nicht nur das Technik-verrückte Südkorea.Der Trend sieht aber gut aus - vielleicht treten die Foldables ja tatsächlich jetzt schon das Note-Erbe an. In Deutschland versucht Samsung in jedem Fall den Vorverkauf durch Gratis-Dreingaben wie Zubehör und Co. anzukurbeln.