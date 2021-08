Auslieferung gestartet: Samsung Galaxy Z Fold 3 und Z Flip 3 sind da

Der Startschuss für die neuen Samsung Foldable-Smartphones ist gefallen. Ab sofort werden das Galaxy Z Fold 3 und Flip 3 in Deutschland ausgeliefert. Den besten Preis, einen schnellen Versand und bis zu 800 Euro für euer altes Smartphone sichert ihr euch jetzt bei Saturn.

Samsung Galaxy Z Fold 3: Das faltbare "Tablet-Smartphone"

Samsung Galaxy Z Flip 3: Das kompakte Klapp-Smartphone

Jetzt Galaxy Fold 3 und Flip 3 vorbestellen!

Samsung

Die "Superstars der Galaxie" sind nach einer erfolgreichen Phase der Vorbestellungen endlich da und der offizielle Verkaufsstart hat begonnen. Im Online-Shop von Saturn erhaltet ihr jetzt das Samsung Galaxy Z Fold 3 bereits ab 1619 Euro und das Samsung Galaxy Z Flip 3 ab 944 Euro. Damit handelt es sich nicht nur um die fortschrittlichste, mittlerweile dritte Generation der faltbaren Androiden aus dem Hause Samsung, sondern auch um die bislang günstigsten Foldable-Modelle des südkoreanischen Herstellers.Wer auf ein neues Modell der Galaxy Z-Familie wechselt, kann sein in die Jahre gekommenes Modell direkt bei Saturn gegen einen Cashback bzw. Direktabzug eintauschen. Bis zu 800 Euro werden je nach eingetauschten Smartphone zurückerstattet . Außerdem gibt es einen exklusiven Rabatt auf die beiden Modelle, wenn ihr euch für die kostenlose Saturn Card registriert.Mit dem neuen Galaxy Z Fold 3 kombiniert Samsung erneut die beliebten Welten der Smartphones und Tablets in nur einem einzelnen Gerät. Vom kompakten Android-Handy mit 6,2 Zoll erweitert das Fold 3 sein Bildschirm nach dem Aufklappen auf großzügige 7,6 Zoll und verbessert somit die Erfahrung im multimedialen und produktiven Alltag eines jeden Nutzers. Vom Multitasking mit mehreren Apps über Zeichnungen mit dem S-Pen bis hin zum abendlichen Serienmarathon erhält man ein Gerät für nahezu alle Lebenslagen samt 5G.Bei einem Preis von über 1600 Euro spielen natürlich auch die Leistung und Ausstattung auf höchstem Niveau. Nicht nur kommt ein performanter Achtkern-Prozessor von Qualcomm (Snapdragon 888) zum Einsatz, sondern auch zwei 120-Hz-Displays mit OLED-Technologie zeigen sich für die Zukunft bestens gerüstet. Zu den weiteren Highlights des Samsung Galaxy Z Fold 3 gehören das wasserdichte Gehäuse, die mit bis zu 12 Megapixeln auflösenden Triple-Kameras und die mittlerweile unsichtbare Selfiecam unterhalb des Displays.Bei Samsung wird bekanntlich nicht nur horizontal, sondern auch vertikal gefaltet. Genau hier bietet sich ein Blick auf das neue Galaxy Z Flip 3 an. Aus einem klassischen 5G-Smartphone wird hier ein kompakter Alleskönner , der nur wenig Platz in der Hosentasche einnimmt und dabei sein volles Können in Sachen Leistung und Vielseitigkeit ausspielt. Mit einem 6,7-Zoll-Display samt 120 Hz und Achtkern-Prozessor steht das Flip 3 seinem großen Fold-Bruder in nichts nach und ist genauso auch vor Wind und Wetter geschützt.Zur weiteren Premium-Ausstattung des Samsung Galaxy Z Flip 3 gehören die Super AMOLED-Technik für einen kontraststarken Bildschirm, ein Dual-Kamera-System mit 12 Megapixeln und spezielle Modi innerhalb der Software, um das faltbare Smartphone via Splitscreen mit mehreren Apps gleichzeitig zu befeuern oder das Flip-Modell für ein tolles Gruppenselfie einfach angeklappt aufzustellen. Übrigens: Ein zusätzliches Display an der Außenseite versorgt euch mit Benachrichtigungen auch nachdem das Gerät zusammengeklappt wird.