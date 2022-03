iPad Pro 2022: Release mit Apple M2 und MagSafe im Herbst erwartet

Apple-Experten sind sicher: Das neue iPad Pro 2022 soll im Herbst erscheinen. Zwischen September und November könnte das iPadOS-Tablet samt Apple M2-Chip offiziell vorgestellt werden. Zudem sprechen Insider über eine mögliche Integration der MagSafe-Technik.

MagSafe-Technik und die Frage nach dem Mini-LED-Display

Der oft gut informierte Bloomberg-Reporter Mark Gurman rechnet mit einem Startschuss der neuen iPad Pro-Familie im späteren Verlauf des Jahres. Noch werden die Tablets im 12,9-Zoll- (5. Generation) und 11-Zoll-Format (3. Generation) mit dem für viele Nutzer bereits überdimensionierten Apple M1-Prozessor verkauft, der in diesem Jahr durch den lang erwartete M2-Chip ersetzt werden dürfte. Im gleichen Atemzug könnte Apple zudem das MacBook-Portfolio entsprechend aktualisieren.Weiterhin bringt Gurman die MagSafe-Technologie für das iPad Pro 2022 ins Spiel. Je nachdem, an welcher Produktkategorie sich Apple orientiert, wäre somit ein magnetischer Ladepuck an der Rückseite oder ein proprietärer Netzanschluss am Seitenrand des Tablets denkbar. Letzteren bietet der US-amerikanische Hersteller unter anderem in Form des MagSafe 3 bei aktuellen MacBook Pro-Modellen an. Da sich der USB-C-Anschluss jedoch als einziger physischer iPad Pro-Port in den letzten Jahren durchsetzen konnte, ist eher mit einer iPhone-Adaption der Technik zu rechnen.Abschließend diskutieren Experten in der Gerüchteküche über die mögliche Displaywahl des iPad Pro. Während das 12,9-Zoll-Modell bereits jetzt mit zeitgemäßen Mini-LEDs (Liquid Retina XDR) ausgestattet ist, wird das 11-Zoll-Tablet noch immer mit einer klassischen LED-Beleuchtung (Liquid Retina) verkauft. Schenkt man den Analysen des Display-Experten Ross Young Vertrauen, sollte man in diesem Jahr allerdings nicht mit einem Mini-LED-iPad im 11-Zoll-Format rechnen. Gerade in Bezug auf Apple sollten Gerüchte dieser Art zudem immer mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden.