PrimeBook Circular: Modulares Notebook aus der Schweiz mit Intel-CPU

Das PrimeBook Circular wird von Prime Computer als nachhaltiges Notebook vermarktet, bei dem der Kunde viele Komponenten leicht tauschen kann. Durch die einfachen Reparatur- und Aufrüstmöglichkeiten will man den CO2-Fußabruck des Geräts reduzieren und die Lebensdauer verlängern. Prime setzt dafür auf ein von Intel kürzlich eingeführtes Design rund um die sogenannten Compute-Cards.Das PrimeBook Circular selbst ist offenbar eine Variante des Intel NUC P14E Laptop-Kits. Es handelt sich um ein Notebook mit 13,9 Zoll großem IPS-LCD Touchscreen, der mit 3000 x 2000 Pixeln auflöst und in einem Gehäuse mit einem durchaus üppig dimensionierten 77-Wattstunden-Akku steckt. Das Besondere ist, dass man das Mainboard einfach austauschen kann, da alle wichtigen Komponenten auf einem gemeinsamen Modul untergebracht sind.Prime Computer bietet drei Konfigurationen an, die vom Intel Celeron G6305 mit vier Gigabyte RAM über den Intel Core i5-1135G7 mit acht Gigabyte RAM bis hoch zum Intel Core i7-1165G7 mit 16 GB RAM reichen. Ein Intel AX201 Wireless-Modul ist immer an Bord. Das SoC und der Arbeitsspeicher sitzen jeweils auf einem leicht austauschbaren Modul, so dass man theoretisch später aufrüsten kann, wenn Intel und Prime Computer Module mit neueren Chips einführen.Preise hat Prime Computer bisher leider noch nicht genannt. Zur weiteren Ausstattung gehören unter anderem ein M.2-Slot für die SSD, den der Kunde ebenfalls frei konfigurieren kann. Hinzu kommen Anschlüsse für HDMI 2.0b, Mini DisplayPort 1.4a, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen2 Type-A, Kopfhörer und Gigabit-Ethernet. Zum Lieferumfang gehört ein 65-Watt-Netzteil, welches das Notebook per Type-C-Port mit Energie versorgt.Vorläufig ist das PrimeBook Circular noch nicht im Handel verfügbar. Prime Computer hat aber neben der Schweiz auch in Deutschland einige Vertriebspartner, die das Gerät früher oder später auch hierzulande anbieten dürften. Die Preise sind wie gesagt noch offen.