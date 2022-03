Legend of Zelda: Ocarina of Time - Nativer und legaler PC-Port ist fertig

Es gibt immer wieder Diskussionen, welches Zelda-Spiel das beste ist, Ocarina of Time gehört aber zweifellos in die Spitze. Nun können auch PC-Gamer das Rollenspiel erleben - und das ganz legal und auch ohne die Hilfe von Emulatoren, denn Fans haben einen nativen Port entwickelt.

Legal, da legale ROM benötigt wird

The Legend of Zelda: Ocarina of Time ist erstmals 1998 erschienen, das Nintendo 64-Spiel war das erste der Reihe, das 3D-Grafik bot. Das Action-Rollenspiel hat bis heute viele Fans, technisch ist es aber natürlich längst veraltet. Doch nun kann man das Abenteuer mit Fan-Hilfe auch auf modernen PCs spielen - mit vielen aktualisierten Features, darunter HD-Grafik, Mod-Unterstützung, Keyboard-Eingabe und einem verbesserten Zielsystem.Der dafür verantwortliche Fan-Entwickler Harbour Masters gibt an, dass man weitere Funktionen nachliefern wird, darunter Sprachausgabe, 60 Frames pro Sekunde, Kamera-Steuerung mit zwei Sticks, HD-Modelle und -Audio, Texturpakete sowie Linux- und Mac-Unterstützung.Das Beste an der neuen Version: Das Ganze ist nach Angaben von Fan-Entwickler Harbour Masters völlig legal. Denn die neue native Version von Ocarina of Time basiert auf einer Software, die sich Ship of Harkinian nennt. Wie VGC schreibt setzt diese Software eine legale N64-ROM des Spiels voraus. Diese muss eingegeben werden, danach extrahiert die Software die Assets des Spiels und spuckt eine native PC-Version aus.Ship of Harkinian ist seit Dienstag über den Discord-Server des Projekts verfügbar, laut Harbour Masters macht diese Trennung der Nintendo-Assets die Angelegenheit rechtlich wasserdicht. Denn solche Reverse Engineering-Projekte sind technisch auch deshalb legal, weil die Fans hier keinerlei urheberrechtlich geschützte Inhalte verwenden. Dafür haben die Fans etwa zwei Jahre gebraucht, dabei wurde das Spiel erfolgreich in kompatiblen C-Code gebracht.