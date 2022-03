Leak zeigt: Nvidia bereitet sich auf die neue Nintendo Switch Pro vor

Aus einem Leak des US-amerikanischen Chipherstellers Nvidia gehen neue Hinweise auf ein Pro-Modell der Nintendo Switch hervor. Demnach wird bereits an passenden Tegra-Chips mit 4K-Upscaling-Unterstützung durch DLSS gearbeitet. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Leak stellt noch lange keine Bestätigung dar

Die kürzlich geleakten Nvidia-Dateien beinhalten unter dem Ordnernamen "NVN2" mögliche NVNDLSS-Treiber, welche auf die lang erwartete Nintendo Switch Pro hindeuten. Ebenso sollen Hinweise zu einem neuen T239-Chip enthalten sein, dessen Codename bereits seit mehreren Monaten im Netz zu finden ist. Dieser wird seit jeher mit einer 4K-Version der Hybrid-Konsole in Verbindung gebracht, dessen Existenz von Nintendo in den meisten Fällen dementiert wird.Fügt man das Puzzle rund um den möglichen Switch-Nachfolger weiter zusammen, dürfte die Konsole über Nvidias Deep Learning Super Sampling-Technologie (DLSS) verfügen, die mit Hilfe eines KI-Renderings Frameraten und Auflösungen erhöhen kann. Für den Einsatz des Upscalers verlangt es jedoch nach neuer Hardware, die bisher allerdings nur in der Gerüchteküche diskutiert wird. Ebenso ist der Entwicklungsfortschritt seitens Nvidia unbekannt, weshalb noch nicht von einer zeitnahen Vorstellung der Switch Pro ausgegangen werden kann.Zuletzt äußerte sich Nintendo Anfang Februar vorsichtig mit dem Ausblick auf eine neue Konsole: "Wir gehen nun in das sechste Jahr von Switch und halten den Schwung aufrecht. Wir überlegen, wie wir die 100 Millionen Nutzer erweitern und ausbauen können, um die nächste Generation von Geräten zu entwickeln." Dass Konsolen- und Chiphersteller wie Nintendo und Nvidia stetig an einer Weiterentwicklung ihrer Hardware arbeiten ist logisch. Fraglich bleibt, ob und wann diese offiziell bestätigt und vorgestellt wird. Gerade auch in Hinsicht auf die aktuelle Chipkrise.