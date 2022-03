Windows Defender schützt vor bösartigen Treibern mit neuer Blockliste

Microsoft verbessert den Basisschutz von Windows durch neue, integrierte Funktionen im Defender. Dazu gehört auch eine Blockliste für möglicherweise anfällige Treiber beziehungsweise für deren Updates. Jetzt zeigt Microsoft, wie das funktioniert.





Bekannte Sicherheitsschwachstellen, die von Angreifern ausgenutzt werden können, um die Berechtigungen im Windows-Kernel zu erhöhen

Bösartige Verhaltensweisen (Malware) oder Zertifikate, die zum Signieren von Malware verwendet werden

Verhaltensweisen, die nicht bösartig sind, aber das Windows-Sicherheitsmodell umgehen und von Angreifern ausgenutzt werden können, um die Berechtigungen im Windows-Kernel zu erhöhen Die Blockliste für anfällige Treiber soll dazu beitragen, Systeme gegen von Drittanbietern entwickelte Treiber im gesamten Windows-Ökosystem zu schützen, die eines der folgenden Merkmale aufweisen:

Mitarbeit für Blockliste

Defender und weitere Malware-App

Bei Twitter hat Microsoft-Manager David Weston (Vizepräsident für Unternehmens- und Betriebssystemsicherheit), auf das neue Extra vom Windows Defender aufmerksam gemacht. Der Defender bietet als Sicherheitstool Schutz vor diversen Gefahren, zum Beispiel mit einer Erkennung von Malware, Phishing, Spoofing und Extras wie Firewalls und Hardware-unterstütze Sicherheitsfunktionen.Der Windows Defender hat nun dazu noch eine neue Funktion namens "Microsoft Vulnerable Driver Blocklist" erhalten. Die Funktion ist Teil der Anwendungssteuerung von Windows Defender und schützt Geräte vor bösartigen Treibern. Sie ist in Windows 11, Windows 10 und Server 2016 und höher verfügbar.Wie diese Treiber-Blockliste zum Schutz von Windows-Geräten beitragen soll, hat Microsoft in einem Support-Dokument zu dem Feature beschrieben . Da heißt es:Alle möglicherweise schädlichen Treiber werden identifiziert und in eine Blockliste aufgenommen. Diese werden dann auf Geräte mit aktivierter Hypervisor-geschützter Code-Integrität (HVCI) oder solche mit S-Modus angewendet.Auf der Seite " Microsoft Security Intelligence Driver Submission " können Treiber an Microsoft zur Sicherheitsanalyse übermittelt werden. Um ein Problem zu melden oder eine Änderung an der Blockierliste für anfällige Treiber zu beantragen, zum Beispiel wenn ein Treiber ein Update erhalten hat, dass zur Rücknahme der Bloackade berechtigt, gibt es dort ebenfalls eine Kontaktmöglichkeit für die Microsoft-Partner.