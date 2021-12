Surfshark: Der beste Schutz für euer digitales Leben mit VPN & Co.

Surfshark ist mehr als nur ein klassisches Virtual Private Network (VPN), denn Datenschutz wird hier besonders groß geschrieben. Das aktuell stark reduzierte Komplettpaket bietet ein schnelles und anonymes Surfen im Netz und schützt dabei sogar vor Viren und Datenpannen.

Schnelles Virtual Private Network in hunderte Länder

Mehr als 3200 VPN-Server weltweit

256 Bit AES-Verschlüsselung

OpenVPN-, IKEv2- und WireGuard-Protokoll

Strikte No-Logs-Richtlinie

Unbegrenzte Bandbreite und Datenvolumen

Apps für Windows, MacOS, Android, iOS & Co.

Unlimitierte Geräteanzahl mit einer Lizenz

Optional: Surfshark One mit Anti-Virus-, Search- & Alert-Features

Auf Nummer Sicher: 30 Tage Geld-zurück-Garantie

Umfassende Privatsphäre mit der Surfshark One-Lösung

Während sich viele Anbieter auf reine VPN-Services konzentrieren, holt ihr euch mit Surfshark eine der besten "All-in-One"-Lösungen ins Haus, die euren Aufenthalt im Internet nicht nur optimal anonym gestaltet, sondern euch auch vor nervigen Werbeanzeigen, Phishing-Versuchen, Malware und Datenpannen schützt. Dass zum Jahresende der Preis um stolze 83 Prozent reduziert wird und man euch zusätzlich drei Gratis-Monate anbietet, sorgt dafür, dass Surfshark als echter Preis-Leistungs-Sieger zur Verfügung steht.Gerade das Streamen von Filmen und Serien über die US-Plattformen von Netflix, HBO Max, Hulu und Co. steht während der Feiertage für viele VPN-Nutzer an erster Stelle. Und wo andere Dienste in Hinsicht auf die Download- und Upload-Geschwindigkeit versagen, überzeugt Surfshark auf ganzer Linie.Im Test konnten wir mit nur einem Klick eine Verbindung zu den US-Servern in New York aufbauen und dabei Datenraten von über 500 MBit/s bei einem Ping von 90 Millisekunden erreichen. Internationale Übertragungen in hoher 4K-Qualität sind so mit Leichtigkeit empfangbar. Ebenso flott ist man bei Verbindungen nach Frankfurt und Co. unterwegs, dann sogar mit einem Ping von unter 20 Millisekunden.Doch natürlich ist die Geschwindigkeit nicht alles was zählt. Die Sicherheit steht für Surfshark an erster Stelle . Das per AES 256 verschlüsselte IKEv2/IPsec-, WireGuard- oder auf Wunsch auch OpenVPN-Protokoll sorgt für einen optimalen Schutz vor ungewolltem Tracking. Egal ob man sich in einem öffentlichen WLAN absichern, die Surfgeschwindigkeit per "CleanWeb"-Adblocker beschleunigen oder verlässliche Ergebnisse von Suchmaschinen erhalten möchte, das Surfshark-Paket deckt eine Vielzahl von Szenarien ab.Die strikte No-Logs-Richtlinie des Unternehmens sorgt dafür, dass keine Verbindungs- oder Aktivitätsprotokolle eurer Sitzungen gespeichert werden. Und das gilt für alle Betriebssysteme, da Surfshark nicht nur für Windows, MacOS und Linux bereitsteht, sondern zudem auch für Apple iOS, Google Android, als Erweiterung für Chrome und Firefox sowie für Amazons Fire TV OS. Ein Limit wird euch dabei nicht gesetzt. Ihr könnt euren Account mit so vielen Geräten wie nötig verbinden.Besonders vielseitig tritt Surfshark auf, wenn man sich für das interessante One-Abonnement entscheidet. In einem einzigen "ultimativen" Konto erhält man nicht nur Zugriff auf den VPN-Dienst des Unternehmens, sondern zudem einen zusätzlichen effektiven Schutz vor Viren und sämtlicher Schadsoftware. Mit Hilfe der Alert-Funktion könnt ihr außerdem eure personenbezogenen Daten überwachen, um euch in Echtzeit über Datenpannen informieren zu lassen und sofort handeln zu können.Das ebenso enthaltene Surfshark Search bereinigt Google und Co., damit ihr die Suchmaschinen nutzen könnt, ohne Spuren zu hinterlassen oder mit personalisierter Werbung gelockt zu werden. Ihr erhaltet ausschließlich organische Suchergebnisse, die euch im Optimalfall deutlich schneller ans Ziel führen. Und das ist nur ein Bruchteil der Features, die Surfshark One mitbringt. Alle Vorteile des Angebots findet ihr auf der neuen Aktionsseite