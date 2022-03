Besserer Sound für Android: Google im wilden Audio-Firmen-Kaufrausch

Google scheint im Bereich der Audiowiedergabe für Android und passender Kopfhörer-Hardware große Pläne zu verfolgen. Das Unternehmen hat in den letzten Monaten gleich mehrere Firmen übernommen und wichtige Experten in seine Teams eingegliedert.

Drahtlose Audioübertragung unter Android könnte einiges dazulernen

Warum all diese Unternehmen übernehmen?

Man kann schon fast von einer großen Sammlung sprechen, die Google über etwas mehr als das letzte Jahr zusammenstellen konnte. Wie Protocol berichtet, hatte das Unternehmen in den letzten 15 Monaten insgesamt vier Übernahmen im Audiobereich durchgeführt und dabei "zweistellige Millionenbeträge" investiert. Google will damit aber nicht nur Technologie und Talente im Bereich der Audio-Hardware ergänzen, sondern auch seinen wertvollen Schatz an Patenten weiter ausbauen.Seinen Anfang nahm der Kaufrausch im Dezember 2020. Google hatte mit dem langjährigen Partner Synaptics einen Vereinbarung zur Übernahme der Audioabteilung geschlossen. Zum Preis von 35 Millionen US-Dollar konnte sich das Unternehmen mit diesem Deal wertvolles geistiges Eigentum sichern, unter anderem Audio-Hardware-Patente und Patentanmeldungen zu Themen wie "Balanced Stereo Headphones" und "Active Noise Cancelling Earbuds", so Protocol.Im selben Monat sollte Google dann auch noch das 3D-Audio-Startup Dysonics übernehmen, ein Preis ist hier bisher nicht öffentlich bekannt geworden. Das Unternehmen bringt sowohl Software als auch Hardware in den Konzern ein, die eine Bewegungserfassung von Kopfhörern und entsprechende Audioanpassung möglich machen. Google kann mit diesem Wissen unter anderem "räumliches Audio" für Android-Kopfhörer realisieren und damit mit Apples "Spatial Audio"-Feature gleichziehen.2021 konnte Google seine Einkaufstour dann mit Teilen des US-Startups RevX fortsetzen und so echte Spezialisten und Wissen im Bereich der In-Ear-Monitore übernehmen. Dennis Rauschmayer, ehemaliger CTO von RevX, ist bei Google jetzt für "Algorithmus-Architekt" in der Audioabteilung verantwortlich. Mit dem französischen Startup Tempow holte sich Google im Mai 2021 dann noch Experten ins Boot, die Software-Lösungen für kabellose Kopfhörer entwickeln.Google wird sich mit den zugekauften Patenten gegen zukünftige Rechtsstreitigkeiten absichern - aktuell steht man unter anderem mit Sonos in einer Auseinandersetzung rund um Audio-Produkte. Die Übernahme von ganzen Teams und wichtigen Spezialisten spricht aber dafür, dass das Unternehmen sich auch Fachwissen für neue eigenen Hardware und Software eingekauft hat. Der Fokus liegt dabei offenbar ganz auf drahtlosen Lösungen.