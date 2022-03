Flotte 50 MBit/s zum schicken Deal-Preis: Für kurze Zeit bei SIM.de

Beim Mobilfunk-Discounter SIM.de ist es mal wieder Zeit für purzelnde Preise rund um Telefon-Tarife. Wer nach einem guten Deal Ausschau hält, um unterwegs mit bis zu 50 MBit/s durch Netz zu rauschen, ist hier genau richtig. Dazu gibt's Allnet-Flat und weitere gute Leistungen.

Top-Tarif für kurze Zeit günstiger

10 + 5 GB LTE Datenvolumen

Schnelle 50 MBit/s Download und 32 MBit/s Upload

Telefónica Netz

Flat Telefonie

Flat SMS

EU-Roaming

Tethering möglich

Einfache Rufnummer-Mitnahme

Laufzeit flexibel wählbar, bei 24 Monaten kein Anschlusspreis

Datenautomatik: Nach Inklusiv-Volumen 3 x pro Monat 300 MB für je 2 Euro, deaktivierbar

Nur für kurze Zeit: Jetzt bei SIM.de abschließen

50 MBit/s & Rundum-Flat zum reduzierten Preis

Wie immer das wichtigste zuerst: SIM.de funkt im Netz von Telefónica und bietet seine aktuellen Tarife mit einem wirklich ordentlichen Durchsatz von bis zu 50 MBit/s an - das ist so nicht bei allen Mobilfunk-Discountern geboten. Ob das Netz zu einem passt, lässt sich sehr schnell mit dem SIM.de-Netz-Check herausfinden. Abdeckung gecheckt? Dann lohnt sich der Blick auf die Angebote, die aktuell geboten werden - allerdings nur für kurze Zeit.Beim Blick auf die reichhaltige Tarif-Auswahl, die alles zwischen genügsamem Surfer und Mobilfunknetz-Vielfunker abdeckt, finden wir vor allem an dem aktuellen Top-Deal gefallen. Wie der Name " LTE All 10 + 5 GB " schon vermuten lässt, hat SIM.de den Tarif mit 5 GB Extra-Volumen ausgestattet, womit 15 GB pro Monat versurft werden können. Dazu kommen Flats für Telefonie und SMS sowie die Flat EU-Ausland, die eine volle Nutzung des Tarifs ohne Aufpreis überall in der EU ermöglicht.Für dieses Rundum-Paket gilt im Aktionszeitraum ein reduzierter Monatspreis von 12,99 Euro statt 14,99 Euro. Kunden haben die Wahl, sich für 24 Monate zu binden, dann entfällt der Bereitstellungspreis vollständig. Nach Ablauf wird automatisch um jeweils einen Monat verlängert, dann aber zum alten Preis von 14,99 Euro. Will man den Tarif flexibel, also von Beginn an monatlich kündbar nutzen, werden zum Abschluss einmalig 19,99 Euro berechnet.