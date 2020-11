Nintendo eShop: Paypal-Nutzer können sich fünf Euro Rabatt sichern

Wer ab und zu Switch-Spiele im Nintendo eShop kauft und dort in letzter Zeit nicht mit seinem Paypal-Konto bezahlt hat, kann sich nun über einen Rabatt freuen. Bei einem Einkauf im Wert von mindestens 25 Euro wird den Spielern aktuell ein Nachlass in Höhe von fünf Euro gewährt.

Angebot auf 80.453 Einlösungen limitiert

Nintendo

Hierbei handelt es sich um eine Promo-Aktion, die vor allem auf Neukunden ausgerichtet ist. Das Angebot kann von allen Nutzern, die ihr Paypal-Account innerhalb der letzten zwölf Mo­na­te nicht mehr im Nintendo eShop eingesetzt haben, wahrgenommen werden. Außerdem ist die Aktion momentan auf deutsche Konten beschränkt. Das Angebot gilt nur ein einziges Mal pro Kunde und kann aus diesem Grund nicht mehrfach in Anspruch genommen werden.Die Aktion gilt ab sofort und läuft spätestens am 10. Dezember 2020 aus. Da das Angebot auf maximal 80.453 Einlösungen limitiert ist, wäre es denkbar, dass Nintendo und Paypal die Aktion zu einem früheren Zeitpunkt beenden.Um den Rabatt zu erhalten, muss der Nutzer sich zunächst auf dieser Seite für die Aktion registrieren. Hier hat der Kunde die Möglichkeit, sich mit einem bestehenden Account an­zu­mel­den oder ein neues Konto zu eröffnen. Nach einer erfolgreichen Registrierung können In­hal­te aus dem Nintendo eShop via Paypal erworben werden. Ab einem Einkauf von 25 Euro werden dem Nutzer dann einmalig fünf Euro weniger in Rechnung gestellt.Um den Rabatt zu bekommen, kann der Nutzer zunächst auch nur ein eShop-Guthaben er­wer­ben. Natürlich lohnt sich das Angebot besonders in Kombination mit Spielen, die Nin­ten­do ohnehin zu einem reduzierten Preis anbietet. Für den Titel "Mario + Rabbids: Kingdom Battle" werden zum Beispiel nur 14,79 Euro statt regulär 39,99 Euro fällig. "Yooka-Laylee" ist für lediglich 9,99 Euro anstelle des Normalpreises in Höhe von 39,99 Euro erhältlich.