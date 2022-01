Uncharted: Sony zeigt den finalen Trailer zur Videospielverfilmung

Schon in wenigen Wochen stürzt sich der Meisterdieb Nathan Drake in sein allererstes Kinoabenteuer: In Uncharted begibt dieser sich dann zusammen mit dem Schatzsucher Victor Sullivan auf die Spur einer gewaltigen Beute - jedoch sind die beiden nicht die Einzigen, die es auf die Reichtümer abgesehen haben. Was folgt, ist ein äußerst spektakuläres und vergnügliches Abenteuer, wie Sony nun im finalen Trailer zum Film zeigt.Uncharted basiert natürlich auf der gleichnamigen Videospielreihe von Naughty Dog und ist inhaltlich auch zumindest an diese angelehnt: Nathan Drake (gespielt von Tom Holland) und Victor "Sully" Sullivan (Mark Wahlberg) arbeiten hier erstmals zusammen, um den legendären Schatz Ferdinand Magellans zu bergen. Dieser soll immerhin einen Wert von rund fünf Milliarden Dollar haben. Das Problem: Ein gewisser Moncada (Antonio Banderas) ist ebenfalls hinter der Beute her und will diese als rechtmäßiger Erbe für sich beanspruchen.Uncharted startet am 17. Februar 2022 in den deutschen Kinos. Regie führte Ruben Fleischer (unter anderem: Venom). In weiteren Rollen sind unter anderem noch Sophia Ali und Tati Gabrielle zu sehen.