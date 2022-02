Galaxy S22: Stärkeres Schnellladen mit 45W-Netzteil bringt fast nichts

Die neuen Samsung Galaxy S22-Smartphones können teilweise mit einem 45-Watt-Netzteil schneller geladen werden. Zumindest für das Plus- und das Ultra-Modell würde dies theoretisch Vorteile bringen. Tatsächlich ist der Unterschied daber minimal, wie Tests jetzt zeigen.

Stärkeres Netzteil verkürzt Ladevorgang nur um wenige Minuten

Technische Daten zum Samsung Galaxy S22, S22+ und S22 Ultra Modell S22 S22+ S22 Ultra Software Google Android 12 mit Samsung One UI 4.1 Chip EU/DE: Samsung Exynos 2200 Octa-Core, 2,8 GHz + 2,5 GHz + 1,7 GHz, 4nm, AMD RDNA 2

USA: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Octa-Core, 3,0 GHz + 2,5 GHz + 1,8 GHz, 4nm, Adreno 730 Display 6,1 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 Pixel, Infinity-O-Display, 10 - 120 Hertz, Gorilla Glass Victus+, 1350 nits, 425 ppi 6,6 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 Pixel, Infinity-O-Display, 10 - 120 Hertz, Gorilla Glass Victus+, 1750 nits, 393 ppi 6,8 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 3080 x 1440 Pixel, Infinity-O Edge-Display, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus+, 1750 nits, 500 ppi Speicher 8 GB RAM

128/256 GB Speicher 8/12 GB RAM

128/256/512GB/1TB Speicher (1 TB exklusiv im Samsung Store) Hauptkamera Triple-Kamera:

50 MP (Hauptkamera, 85°, f/1.8, 23mm, 1/1.56", 1.0 µm, OIS, 2PD)

12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55", 1.4 µm)

10 MP (Teleobjektiv, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.94", 1.0 µm, OIS) Quad-Kamera:

108 MP (Hauptkamera, 85°, f/1.8, 2PD, OIS)

12 MP (Ultra-Weitwinkel, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55", 1.4 µm, 2PD, AF)

10 MP (Teleobjektiv, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.52", 1.12 µm, 2PD, OIS)

10 MP (Teleobjektiv, 11°, f/4.9, 230mm, 1/3.52", 1.12 µm, 2PD, OIS) Frontkamera 10 MP (f/2.2, 80°, 25mm, 1/3.24", 1.22 µm, 2PD) 40 MP (f/2.2, 80°, 25mm, 1/2.8", 0.7 µm, AF) Sensoren Beschleunigungsmesser, Barometer, Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display, Gyro Sensor, Geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor, UWB (UWB nur in Plus und Ultra) Akku 3700 mAh, Schnellladen, Qi-Laden 4500 mAh, Schnellladen, Qi-Laden 5000 mAh, Schnellladen, Qi-Laden Verbindungen Bluetooth 5.2, USB Typ C 3.2 Gen 1, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) Mobilfunk 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G Farben Schwarz, Weiß, Rosa, Grün (zudem Grau, Beige, Violett und Blau exklusiv im Samsung Store) Schwarz, Weiß, Dunkelrot, Grün (zudem Grau, Blau und Rot exklusiv im Samsung Store) Maße 146,0 x 70,6 x 7,6 mm 157,4 x 75,8 x 7,64 mm 163,3 x 77,9 x 8,9 mm Gewicht 167 Gramm 195 Gramm 227 Gramm Weiteres Wasserdicht nach IP68, Dual-SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, Gesichtserkennung, Wireless PowerShare, DeX, Kindermodus, Datensicherheit: KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN Preise 8/128GB 849 Euro

8/256GB 899 Euro 8/128GB 1049 Euro

8/256GB 1099 Euro 8/128GB 1249 Euro

12/256GB 1349 Euro

12/512GB 1449 Euro

12/1TB 1649 Euro Verfügbar S22 Ultra ab 25.02.2022, S22 / S22+ ab 11.03.2022 Bundle-Aktion: Jetzt das Galaxy S22, S22+ und S22 Ultra mit kostenlosen Galaxy Buds Pro vorbestellen!

Die Kollegen von GSM Arena haben sowohl das Galaxy S22+ und das Galaxy S22 Ultra in Verbindung mit dem Standard-Netzteil des Herstellers mit 25 Watt und dem neuen 45-Watt-Netzteil EP-TA4510 getestet, um herauszufinden, ob sich bei Verwendung des stärkeren Ladegeräts tatsächlich eine deutliche Verkürzung der Ladedauer erzielen lässt.Die Ergebnisse fallen offenbar ernüchternd aus. Nach 30 Minuten ist der Unterschied minimal und auch nach einem vollständigen Abschluss des Ladevorgangs zeigt sich, dass, wenn überhaupt, nur wenige Minuten gespart werden. So war das Galaxy S22+ mit dem 25-Watt-Netzteil nach 30 Minuten bereits zu 62 Prozent geladen, während es mit dem stärkeren 45 Watt Fast-Charger ganze 64 Prozent Ladestand anzeigte.Im Fall des Galaxy S22 Ultra waren nach 30 Minuten Ladedauer mit dem schwächeren Netzteil 61 Prozent erreicht, während es in Verbindung mit dem stärkeren Modell sogar nur 60 Prozent waren. Ein ähnliches Bild ergab sich für die Gesamtdauer des Ladevorgangs. Die schnellste Möglichkeit das S22 Ultra voll zu laden, ist das 45-Watt-Netzteil, das 59 Minuten brauchte, um den Vorgang abzuschließen.Allerdings vergingen beim S22 Ultra auch nur insgesamt 64 Minuten, um das Gerät mit dem 25-Netzteil vollständig zu laden. Beim S22 Plus dauerte der Vorgang jeweils 62 Minuten (25W) bzw. 61 Minuten (45W), so dass sich für die meisten Anwender kein wirklich großer Unterschied bemerkbar machen dürfte.Für die Kundschaft bedeutet dies, dass sie mit dem 25-Watt-Netzteil der Vorgängergeneration genauso gut beraten sein dürften, wie mit dem neuen, stärkeren 45-Watt-Modell. Die Mehrkosten von rund 30 Euro für das stärkere Netzteil bringen in der Realität anscheinend keinen merkbaren Vorteil, so die Kollegen nach ihren Tests.