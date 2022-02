Samsung Galaxy Tab S8 (Plus/Ultra): Neue High-End-Tablets vorgestellt

Samsung hat neben der neuen Galaxy S22-Serie auch seine neuen Tablets der Galaxy Tab S8-Serie vorgestellt. Vor allem das Topmodell mit dem Namenszusatz "Ultra" soll dabei neue Maßstäbe setzen und mit einem 14,6 Zoll großen, gigantischen Display natürlich auch mit Apples iPads konkurrieren.

Display-Größen von 11 bis fast 15 Zoll

Technische Daten für das Samsung Galaxy Tab S8, S8 Plus & S8 Ultra Modell Galaxy Tab S8 Galaxy Tab S8+ Galaxy Tab S8 Ultra Display 11 Zoll, LTPS TFT, 500 cd/m², 276 ppi 12,7 Zoll, Super AMOLED, 420 cd/m², 266 ppi 14,6 Zoll Super AMOLED, 420 cd/m², 240 ppi Auflösung WQXGA 2560 x 1600 Pixel, 120 Hz WQXGA+ 2800 x 1752 Pixel, 120 Hz WQXGA+ 2960 x 1848 Pixel, 120 Hz Software Android 12, Samsung One UI 4.1 CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450, Octa-Core, Kryo 680, 4-nm-Prozesstechnologie, 64-Bit, 3.0 GHz) Grafik Qualcomm Adreno 730 Speicher 8 GB RAM, 128/256 GB Speicher, microSD 8/16 GB RAM, 128/512 GB Speicher, microSD Verbindung USB-C 3.2 Gen 1, Wi-Fi ax, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, ANT+, (5G optional) Sensoren Beschleunigungsmesser, Fingerabdrucksensor, Gyrosensor, Geomagnetischer Sensor, Hallsensor, Helligkeitssensor, Gesichtserkennung Besonderes Samsung S Pen, Handschrifterkennung und Air Gesture, Kindermodus, Wireless DeX, Schnellaufladung, Datensicherheit Knox, Corning Gorilla Glass 5 Audio Vierfachlautsprecher (Stereo), Dolby Atmos, integr. Mikrofon Haupt-Kamera Dual Cam, 13 MP Hauptkamera (Blende f/2.0) + 6 MP Ultra-Weitwinkelobjektiv (Blende f/2.2), Autofokus, LED-Blitz Frontcam 12 MP (Blende f/2.4), Webcam-Funktion Dual Cam, 12 MP (Blende f/2.4), 12 MP (Blende f/2.2), Webcam-Funktion Akku 8000 mAh 10090 mAh 11200 mAh Maße in mm 253,8 x 165,4 x 6,3 285 x 185 x 5,7 208,6 x 326,4 x 5,5 Gewicht 507 Gramm 567 Gramm 728 Gramm Preise 8/128GB 749 Euro

Samsung bringt als Teil der Galaxy Tab S8-Serie gleich drei neue Tablets auf den Markt, wobei das Basismodell mit Preisen ab 749 Euro den Einstieg bildet. Selbst in der Grundversion bekommt der Kunde bereits ein 11 Zoll großes Super AMOLED-Display mit 120 Hertz maximaler Bildwiederholrate, einen starken Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 High-End-SoC und ordentliche Kameras.Beim Galaxy Tab S8 Plus wächst das Display auf mächtige 12,4 Zoll an und löst dabei gleich auf. Auch die Bildwiederholrate und die Kamera-Ausstattung mit einer 12-Megapixel-Frontkamera, einer durchaus fähigen rückwärtigen Kamera-Kombination aus einem Hauptsensor mit 13-Megapixeln und einem Tiefensensor mit fünf Megapixel sowie einem unter dem Display integrierten Fingerabdruckleser.Das Galaxy Tab S8 Ultra wird wie zuvor berichtet "Wahnsinn in Scheiben" bieten: mit 14,6 Zoll Bildschirmdiagonale ist es Samsungs bisher größtes Tablet und bringt dabei erstmals in einem Android-Tablet sogar eine "Notch" für die beiden Frontkameras mit jeweils 12 Megapixeln mit. Hinten ist das gleiche Dual-Kamera-System im Einsatz, das sich auch in den beiden günstigeren Versionen findet.Alle Modelle können dank dem mit einer um 30 Prozent reduzierten Eingabeverzögerung versehenen S Pen Stylus problemlos für handschriftliche Eingaben und Zeichnungen verwendet werden. Sie werden außerdem allesamt optional auch in Varianten mit integriertem 5G-Support angeboten, wobei Samsung jeweils einen Aufpreis von 100 Euro gegenüber dem Preis der reinen WLAN-Modelle verlangt.Die neuen Samsung-Tablets kommen ab dem 25. Februar 2022 auch in Deutschland auf den Markt. Das Galaxy Tab S8 kostet wie erwähnt mindestens 749 Euro, während das Galaxy Tab S8 Plus mit Preisen ab enormen 949 Euro einen deutlichen Aufpreis verlangt. Das Galaxy Tab S8 Ultra kostet sogar mindestens 1149 Euro, wobei die Preisskala in der Top-Ausstattung hier sogar auf bis zu 1599 Euro steigt, wenn man 16 Gigabyte RAM, 512 GB internen Flash-Speicher und 5G-Support wünscht.