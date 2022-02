Da ist er wieder: Vodafone GigaCable Max 1000 für nur 39,99 Euro

Es ist für Vodafone langsam aber sicher eine Tradition mit regelmäßigem Rhythmus: Ab sofort ist der Gigabit-Tarif Vodafone CableMax 1000 wieder günstiger zu haben. Neben einem reduzierten Monatspreis wird auch die sonst fällige Anschlussgebühr gestrichen.

Es ist ein Angebot, das für alle interessant sein kann, die in einem Gebiet leben, in dem Vodafone Kabel-Internet (Docsis 3.1) mit entsprechenden Geschwindigkeiten zur Verfügung stellt. Ob das am eigenen Standort der Fall ist, kann schnell mit der Verfügbarkeitsprüfung von Vodafone ermittelt werden. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, bietet das regelmäßig wiederkehrende Aktionsangebot auf jeden Fall erneut eine gute Gelegenheit zum Einstieg in die Welt des Gigabit-Internets Nach ähnlichen Aktionen im Februar und September 2020 und zuletzt von August bis November 2021 ist der Vodafone CableMax 1.00 damit das erste Mal seit Monaten wieder so günstig zu haben. Die Konditionen bleiben dabei aber unverändert: Zum Monatspreis von 39,99 Euro erhalten Kunden hier einen Kabel-Internetzugang mit 1 Gbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload in der Spitze, minimal sollen laut Datenblatt im Durchschnitt 600 Mbit/s (Down) und 15 Mbit/s (Up) anliegen.Zusätzlich kann man bei diesem Deal auch bei den einmaligen Kosten sparen. Der größte Posten ist hier der Bereitstellungspreis von fast 70 Euro, der aktuell gestrichen wird. Zusätzlicher kleiner Bonus: Auch die Versandkosten entfallen. Vodafone stellt einen Gratis-WLAN-Router bereit, bietet gegen Aufpreis aber auch die Möglichkeit, eine Fritzbox 6660 mit dem Tarif zu nutzen.