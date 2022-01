AVM FritzBox 6490 Cable: Vodafone verteilt Update auf FritzOS 7.29

Zwei Monate nach dem Update für freie Router startet Vodafone ab sofort mit der Verteilung von FritzOS 7.29 für die AVM FritzBox 6490 Cable . Das einstige Flaggschiff für Kabel-Internet-Anschlüsse profitiert somit von diveren Verbesserungen im Bereich WLAN, Telefonie, Internet & Co.

Stabilität und Kompatibilität verbessert, Telefonie-Bugs behoben

Patch Notes von Fritz!OS 7.29 und 7.28 im Überblick

Verbesserung - Aktualisierung von vertrauenswürdigen Stammzertifizierungsstellen

Verbesserung - Beim Aktivieren des Internetzugriffs auf Speichermedien über FTP/FTPS wird die zufällig vorbelegte Portnummer angezeigt

Verbesserung - Stabilität

Verbesserung - Stabilität angehoben (7.28)

Behoben - Läuft die FRITZ!Box als Mesh-Repeater, bekommen WLAN-Clients am WLAN-Gastzugang unter Umständen keine IP-Adresse (7.28)

Behoben - Eingeschränkte telefonische Erreichbarkeit bei Nutzung von Telefonie über IPv6

Verbesserung - Interoperabilität bei Nutzung von verschlüsselter Telefonie erhöht

Verbesserung - Verschlüsselte Telefonie robuster gegen Verbindungsverluste

Änderung - Notwendige Anpassung an veränderte Anforderungen zur Authentifizierung bei Google (Google-Telefonbuch und -Kalender) (7.28)

Verbesserung - Interoperabilität für CardDAV-basierte Online-Telefonbücher erhöht (7.28)

Verbesserung - Optimierte Behandlung von Rufumleitungen bei SIP-Trunks, die eine Rufumleitung in der Rufphase unterstützen (7.28)

Behoben - Kompatibilität mit MacOS 12.0 "Monterey" verbessert

Behoben - Kompatibilität mit einigen alten Geräten (Drucker, Scanner) verbessert

Behoben - Mit macOS Big Sur Version 11.3 konnte keine Netzlaufwerkverbindung (SMB) aufgebaut werden (7.28)

Günstige AVM-Router für DSL, Kabel und Co.

AVM

Wie die Vodafone-Community und WinFuture-Leser übereinstimmend berichten, erfolgte das Update auf das neue FritzOS 7.29 in der Nacht auf den 5. Januar und dürfte nach mehrwöchigen Feldtests bekanntlich in Wellen an alle Kunden des Kabel-Internet-Anbieters verteilt werden. Die Aktualisierung wird dabei entweder automatisch über Nacht oder oftmals erst nach einem manuellen Neustart der FritzBox 6490 Cable durchgeführt. Freie WLAN-Router der Baureihe wurden bereits Anfang November mit dem Update versorgt.FritzOS 7.29 sorgt unter anderem für eine Aktualisierung der Stammzertifizierungsstellen und diverse Verbesserungen hinsichtlich der Systemstabilität. Außerdem wurde ein Fehler behoben, der für eine Einschränkung der Telefonie über das IPv6-Protokoll verantwortlich war. Im gleichen Atemzug konnte die Nutzung der verschlüsselten Telefonie verbessert werden, vor allem in Bezug auf mögliche Verbindungsverluste. Ebenso profitiert die AVM FritzBox 6490 Cable von einer bessere Kompatibilität zum Apple-Betriebssystem MacOS Monterey (12.0) sowie älteren Druckern und Scannern.Da viele Vodafone-Kunden ihre FritzBox 6490 Cable vom älteren FritzOS 7.27 auf die neue Firmware-Version 7.29 aktualisieren, erhalten sie zudem die Neuerungen des FritzOS 7.28. Somit kehren auch die Anpassungen der Google-Authentifizierung und Online-Telefonbücher, Stabilitätsverbesserungen des WLAN-Mesh und ein Bugfix für fehlerhafte Netzlaufwerkverbindungen unter MacOS Big Sur (11.3) ein. Nachfolgend führen wir die Verbesserungen und Bugfixes beider Versionen in einem kombinierten Changelog auf.