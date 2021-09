Neue Kabel-Router: AVM stellt FritzBox 6690 Cable & FritzBox 4060 vor

Mit der FritzBox 6690 Cable und der FritzBox 4060 stellt das Berliner IT-Unternehmen AVM zwei neue WLAN-Router für den Kabelanschluss vor. Beide Modelle unterstützen den Wi-Fi 6-Standard mit bis zu 4800 MBit/s und 2,5-Gigabit-LAN. Der Marktstart ist für Ende 2021 geplant.

AVM FRITZ!Box 6690 Cable: Technische Details

DOCSIS-3.1-Router für Internet am Kabelanschluss

Kanalbündelung mit 2x2 OFDM(A) und 32x8 SC-QAM

4x4 Wi-Fi 6 (WLAN AX) mit 5 GHz (4800 MBit/s) und 2,4 GHz (1200 MBit/s)

Telefonanlage für DECT-, IP-, ISDN- und analoge Telefone

1x 2,5 Gigabit-LAN, 3x Gigabit-LAN für PC und Netzwerkgeräte

Zwei USB 3.0-Anschlüsse für Drucker und Speicher (NAS)

Verfügbar ab Ende 2021

AVM FRITZ!Box 4060: Technische Details

Triband-Router für WLAN Mesh mit Wi-Fi 6

Ideal für den Anschluss an Kabel-, DSL- oder Glasfasermodem

Verfügt über drei Funkeinheiten 4x4 Wi-Fi 6 (WLAN AX) mit bis zu 2400 MBit/s + 2400 MBit/s bei 5 GHz und bis zu 1200 MBit/s bei 2,4 GHz

1x 2,5 Gigabit-LAN, 3x Gigabit-LAN für PC und Netzwerkgeräte

Ein USB 3.0-Anschluss für Drucker und Speicher (NAS)

DECT-Basis für bis zu sechs Telefone und Smart-Home-Anwendungen

FRITZ!OS: Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang, MyFRITZ! u.v.m.

Verfügbar ab Ende 2021

Alle Infos, News und Video im Überblick

AVM

AVM unterstreicht auf dem Broadband World Forum (BBWF) sein Engagement im Kabelnetz und präsentiert mit der FritzBox 6690 Cable sein jüngstes Top-Modell. Durch die Unterstützung von 2x2-OFDM(A)-Kanalbündelung nach DOCSIS 3.1 soll der neue Router Geschwindigkeiten von bis zu 6 GBit/s im Downstream und 2 GBit/s im Upstream ermöglichen. Davon können bis zu 4800 MBit/s im 5-GHz-Netz via Wi-Fi 6 (WLAN-ax) oder kabelgebunden mit bis zu 2500 MBit/s per 2,5-Gbit-Ethernet an Endgeräte weitergereicht werden. Hinzu kommen die bekannten Fritz-Funktionen als Telefonanlage und Network Attached Storage (NAS).Die neue AVM FritzBox 4060 platziert sich hingegen als klassischer Triband-Router, der zusätzlich an ein Kabel-, DSL- oder Glasfasermodem angeschlossen wird. Mit drei Funkeinheiten, 12 Antennen, WLAN-Mesh, Wi-Fi 6 und 2,5-Gbit-LAN ist die Ausstattung mit dem Cable-Modell abseits der Internet-Verbindungswege vergleichbar. Laut Angaben des Herstellers gehört die FritzBox 4060 zudem zu den ersten Routern der 40er-Baureihe, welche als DECT-Basis für bis zu sechs Telefone genutzt werden können.Die Preise für die beiden neuen FritzBox-Router wurden bisher nicht offiziell bekannt gegeben. Ab Ende des Jahres soll jedoch der Verkauf starten.