FritzBox 6690 Cable: Neues Kabel-Router-Flaggschiff jetzt erhältlich

Nach dem Marktstart der universell einsetzbaren FritzBox 4060 kündigt AVM jetzt die Verfügbarkeit der FritzBox 6690 Cable für Kabel-Internet-Anschlüsse an. Der Wi-Fi 6-Router bietet Datenraten von bis zu 4,8 GBit/s und einen 2,5 Gbit-LAN-Port. Für ihn werden 319 Euro fällig.

Mehr Leistung und Zukunftssicherheit im Mesh-WLAN

DOCSIS-3.1-Router für Internet am Kabelanschluss (abwärtskompatibel zu DOCSIS 3.0)

Kanalbündelung mit 2x2 OFDM(A) und 32x8 SC-QAM

4x4 Wi-Fi 6 (WLAN AX) mit 5 GHz (4.800 MBit/s) und 2,4 GHz (1.200 MBit/s)

Telefonanlage für DECT-, IP-und analoge Telefone

1x 2,5 Gigabit-LAN, 3x Gigabit-LAN für PC und Netzwerkgeräte

Zwei USB 3.0-Anschlüsse für Drucker und Speicher (NAS)

Integrierter TV-Tuner zum Streamen des Fernsehsignals im Heimnetz

FRITZ!OS mit Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

Kostenlose Apps wie MyFRITZ!App, FRITZ!App Fon, FRITZ!App WLAN, FRITZ!App Smart Home und FRITZ!App TV ergänzen den Komfort

Automatische Updates für langanhaltende Sicherheit

Herstellergarantie: 5 Jahre

AVM

Mit der Unterstützung von DOCSIS 3.1 erreicht das neue Kabel-Flaggschiff des Berliner IT-Unternehmens theoretische Spitzenwerte von bis zu 6 GBit/s im Down- und bis zu 2 GBit/s im Upstream, kann davon trotz WLAN-ax jedoch kabellos nur bis zu 4,8 GBit/s und kabelgebunden bis zu 2,5 GBit/s weitergeben. Aktuell stehen Kunden aus Deutschland allerdings nicht vor diesem Problem, liegt die maximale Geschwindigkeit bei Vodafone und Co. in der Regel doch "nur" bei 1 GBit/s im Downstream.Die Vorteile gegenüber einst beliebter Spitzenmodelle wie der FritzBox 6591 Cable oder 6660 Cable spielt die FritzBox 6690 Cable vor allem mit ihren deutlich schnelleren bzw. sogar verdoppelten WLAN-Datenraten im 5-GHz und 2,4-GHz-Band aus. Neben dem eingangs erwähnten 2,5 Gigabit-LAN-Port verfügt der Router über drei weitere Gigabit-LAN-Anschlüsse und zwei USB 3.0-Schnittstellen für Drucker und Speicher (NAS).Abseits davon bietet die FritzBox 6690 Cable einen integrierten TV-Tuner zum Streames des Fernsehsignals an PCs, Smartphones und Tablets im Heimnetz sowie die klassischen Pluspunkte einer Telefonanlage für DECT-, IP- und analoge Geräte.Aktuell besteht unter anderem die Möglichkeit, die neue Kabel-FritzBox bei Notebooksbilliger zur Hersteller-UVP von 319 Euro vorzubestellen. Die Auslieferung sollte zeitnah erfolgen.