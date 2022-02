Our Essentials: Amazon startet neuen Angriff auf Drogerien & Discounter

Der weltgrößte Onlineversender Amazon hat begonnen, den hiesigen Supermärkten mit einer neuen Eigenmarke Konkurrenz zu machen. Unter dem Label 'Our Essentials' bietet man diverse Produkte, die für den täglichen Bedarf benötigt werden und attackiert Drogerien und Discounter.

Amazon ruft Discounter-Preise auf und liefert per Prime gratis

Wie die Kollegen von MobiFlip bemerkten, hat Amazon vor kurzem begonnen, eine noch überschaubare Produktpalette unter der neuen Eigenmarke Our Essentials anzubieten. Das Unternehmen verstärkt damit seine Praxis, Alltagsprodukte unter eigenen Marken zu vertreiben, was man bisher unter anderem unter den Labeln "Jeden Tag", "Presto", "Happy Belly", "Solimo" und "Mama Bear" tat.Our Essentials ergänzt das Angebot, wobei es sich um simple Niedrigpreis-Produkte handelt, zu denen etwa Duschgel, Taschentücher, Kosmetiktücher, Küchentücher, Spülmaschinentabs, Kaffeepads, Katzenfutter, Datteln, Nüsse, Handseife und Duschgel zählen. In vielen Fällen bietet Amazon seine "Our Essentials" in Paketen aus mehreren Packungen an.Das Unternehmen ruft Preise auf, wie sie bei Discountern wie Aldi oder Lidl, aber auch bei Drogerieketten wie DM oder Rossmann für deren Eigenmarken üblich sind. Amazon hat dabei aber auch noch einen Trumpf in der Hinterhand: Prime. Wer Prime-Kunde ist, bekommt diese sogenannten "Basics" zu den erwähnten niedrigen Preisen ohne zusätzliche Versandkosten von Amazon geliefert und kann sich so den Weg zum Supermarkt oder der Drogerie zumindest in den genannten Produktkategorien sparen.Noch ist das Angebot unter dem Label " Our Essentials by Amazon " recht überschaubar, die Produktpalette scheint aber bereits zu wachsen. Amazon begann seinen neuesten Versuch, dem stationären Einzelhandel Marktanteile abzunehmen offenbar zunächst mit Flüssigseife, denn bei einzig bei deren entsprechenden Listings findet sich bereits eine größere Anzahl von Bewertungen. Manche Kunden bemängeln allerdings, dass die Verpackungen der in flüssiger Form abgefüllten Seife für die Verwendung in Spendern beim Transport Schaden genommen hätten.