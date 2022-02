Prime Video, Netflix & Disney+: Alle Highlights der Woche im Überblick

Diese Woche haben die drei großen Streaming-Anbieter Netflix , Amazon Prime Video und Disney+ "nur" 32 Neustarts zu vermelden, die ganz großen Filme und Serien sind ebenfalls nicht dabei. Ein möglicher Grund für die Zurückhaltung sind die Olympischen Winterspiele.

Olympia ist und bleibt ein Event

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 6

Liebe macht blind: Japan ab 8. Februar

Child of Kamiari Month ab 8. Februar

Ms. Pat: Y'all Wanna Hear Something Crazy? ab 8. Februar

Only Jokes Allowed ab 9. Februar

Ideias à Venda ab 9. Februar

Disenchantment: Teil 4 ab 9. Februar

Das Privileg - Die Auserwählten ab 9. Februar

Catching Killers: Staffel 2 ab 9. Februar

Bis dass das Leben uns scheidet ab 10. Februar

Into the Wind ab 10. Februar

Love Tactics ab 11. Februar

Love and Leashes ab 11. Februar

Anne+: Der Film ab 11. Februar

Wie Jodie über sich hinauswuchs 2 ab 11. Februar

Bigbug ab 11. Februar

Inventing Anna ab 11. Februar

Liebe macht blind: Staffel 2 ab 11. Februar

Toy Boy: Staffel 2 ab 11. Februar

Teenage Mutant Ninja Turtles ab 13. Februar

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 6

The Protégé - Made for Revenge ab 7. Februar 2022

Bad Neighbors ab 8. Februar 2022

Neighbors 2 ab 8. Februar 2022

Trolls ab 9. Februar 2022

Message In A Bottle - Der Beginn einer großen Liebe ab 10. Februar 2022

I Want You Back ab 11. Februar 2022

With Love - Staffel 1 ab 11. Februar 2022

Rooney ab 11. Februar 2022

Walhalla: Die Legende von Thor ab 11. Februar 2022

Mr. Jones ab 13. Februar 2022

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 6

Marvel Studios: Das Making-Of zu Hawkeye ab 9. Februar

Der Pferdeflüsterer ab 11. Februar

Selbst ist die Braut ab 11. Februar

In den USA und auch bei uns sind die Olympischen Winterspiele trotz des umstrittenen Austragungsorts und -landes Peking bzw. China nach wie vor ein riesiges TV-Ereignis. Das bedeutet, dass die Menschen verstärkt vor dem Fernseher Platz nehmen, um allerhand Wintersport zu erleben. US-Sender NBC legt für die Rechte seit vielen Jahren sehr viel Geld hin und feuert auch entsprechend aus allen Marketing-Rohren, um die Übertragungen zu bewerben - mit Erfolg.Das bedeutet, dass die Streaming-Anbieter zu dieser Zeit eher in der zweiten Reihe Platz nehmen müssen und sich diese deshalb auch mit promintenten Neustarts zurückhalten. Und so sucht man die ganz großen Neustarts vergebens, wer sich nichts aus Wintersport macht, sollte entsprechend seine Nachholliste studieren.Auf Netflix kommen aber immerhin Fans der Animations-Comedy Disenchantment auf ihre Kosten, hier startet diese Woche der vierte Teil der durchgeknallten Fantasy-Serie von Matt Groening. Neuen deutschen Stoff gibt es mit dem Horrorfilm Das Privileg - Die Auserwählten. Bigbug indes dürfte vor allem Science-Fiction-Freunde interessieren, für diesen Streifen ist kein geringerer als Jean-Pierre Jeunet verantwortlich, dieser für Die fabelhafte Welt der Amélie und Alien - Die Wiedergeburt bekannt.Auch Amazon Prime hat einen Gang zurückgeschaltet, der Versandhausriese hat u. a. die Komödie Bad Neighbors und den Animationsspaß Trolls neu im Angebot. Fußball-Freund sollten sich den Freitag und die Kicker-Doku Rooney rot markieren. Disney macht auch weitgehend Pause, ein großes Highlight gibt es aber, nämlich das Staffel-Finale von Das Buch von Boba Fett.