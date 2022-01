Netflix, Disney+ & Prime Video: Alle Highlights der Woche im Überblick

Mit 35 neuen Filmen und Serien starten die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ in den Februar. Zu den Highlights zählen Murderville, Reacher, Pam & Tommy und Snowpiercer. Hier erhaltet ihr einen Überblick über alle Neustarts der nächsten Tage.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 5

Help, I Shrunk My Parents ab 1. Februar

Top Gun ab 1. Februar

Jackass 3 ab 1. Februar

Gabby's Dollhouse: Staffel 4 ab 1. Februar

Meine beste Freundin Anne Frank ab 1. Februar

The Apprentice: ONE Championship Edition ab 1. Februar

Raising Dion: Staffel 2 ab 1. Februar

Der Tinder-Schwindler ab 2. Februar

MeatEater: Staffel 10 - Teil 2 ab 2. Februar

Dunkle Leidenschaft: Staffel 2 ab 2. Februar

Murderville ab 3. Februar

Kid Cosmic: Staffel 3 ab 3. Februar

Auf der Suche nach Ola ab 3. Februar

Süße Magnolien: Staffel 2 ab 4. Februar

Through my Window - Ich sehe nur dich ab 4. Februar

Looop Lapeta ab 4. Februar

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 5

Scarface ab 31. Januar

Schitt's Creek - Staffel 6 ab 1. Februar 2022

Reacher - Staffel 1 ab 4. Februar 2022

Arctic ab 1. Februar 2022

SCOOB! ab 1. Februar 2022

Running With The Devil ab 1. Februar 2022

Spiderman ab 1. Februar 2022

Spiderman 2 Extended ab 1. Februar 2022

Spiderman 2 Theatrical ab 1. Februar 2022

The Green Hornet ab 1. Februar 2022

Tarantino - The Bloody Genius ab 3. Februar 2022

Phat Tuesdays: The Era of Hip Hop Comedy - Staffel 1 ab 4. Februar 2022

Time Is Up ab 4. Februar 2022

Central Intelligence ab 5. Februar 2022

Prinz Charming ab 6. Februar 2022

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 5

Pam & Tommy - Staffel 1 ab 2. Februar

American Dad - Staffel 17 ab 2. Februar

The First Wave (OT) ab 4. Februar

Torn ab 4. Februar

In der Woche vom 31. Januar bis 6. Februar können sich Abonnenten von Netflix unter anderem auf die Premiere der Krimi-Mystery-Serie Murderville mit Will Arnett und die zweite Staffel von Raising Dion freuen. Ebenso sieht man Klassiker wie Top Gun und Jackass 3 sowie die deutsche Komödie "Hilfe ich habe meine Eltern geschrumpft". Zudem folgt jeden Dienstag eine neue Folge der Sci-Fi-Serie Snowpiercer, die mittlerweile in Staffel 3 angekommen ist. Eine Empfehlung unsererseits: Seit einigen Tagen stehen erste Folgen der vierten Staffel von Ozark zum Streamen bereit.Ein Blick in das Programm von Amazon Prime Video zeigt in dieser Woche unter anderem Scarface, neue Folgen von Schitt's Creek, die Premiere von Reacher und die Superhelden-Streifen Spiderman 1+2 und The Green Hornet. Kevin Hart und Dwayne "The Rock" Johnson sind außerdem in Central Intelligence zu sehen und mit Phat Tuesdays (Hip Hop) und The Bloody Genius (Tarantino) zeigen sich zwei interessante Dokus. Die Auswahl bei Disney+ fällt mit der Premiere von Pam & Tommy und der 17. Staffel von American Dad nebst den beiden Dokus Torn und The First Wave klein aus.