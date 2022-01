Neu auf Netflix: Alle neuen Filme und Serien im Februar 2022

Netflix gibt seine Film- und Serien-Highlights für den Februar 2022 bekannt. Abonnenten können sich im kommenden Monat über 70 Neustarts freuen. Darunter Inventing Anna, Vikings: Valhalla, Murderville, Space Force und Größen wie Rick and Morty sowie Brooklyn Nine-Nine.

Vikings: Valhalla - Netflix zeigt den ersten Teaser zur Wikinger-Serie

Netflix: Neue Serien im Februar 2022

The Apprentice: ONE Championship Edition ab 1. Februar

Raising Dion: Staffel 2 ab 1. Februar

Dunkle Leidenschaft: Staffel 2 ab 2. Februar

Murderville ab 3. Februar

Auf der Suche nach Ola ab 3. Februar

Süße Magnolien: Staffel 2 ab 4. Februar

Liebe macht blind: Japan ab 8. Februar

Only Jokes Allowed ab 9. Februar

Ideias à Venda ab 9. Februar

Disenchantment: Teil 4 ab 9. Februar

Bis dass das Leben uns scheidet ab 10. Februar

Inventing Anna ab 11. Februar

Liebe macht blind: Staffel 2 ab 11. Februar

Toy Boy: Staffel 2 ab 11. Februar

Treue ab 14. Februar

Fishbowl Wives ab 14. Februar

Swap Shop: Staffel 2 ab 16. Februar

Der junge Wallander: Im Schatten des Todes ab 17. Februar

Space Force: Staffel 2 ab 18. Februar

Cat Burglar ab 22. Februar

Vikings: Valhalla ab 25. Februar

Merlí. Sapere Aude ab 25. Februar

Wieder 15 ab 25. Februar

Love, Life & Everything in Between ab Bald verfügbar

Juvenile Justice ab Bald verfügbar

Netflix: Neue Filme im Februar 2022

Meine beste Freundin Anne Frank ab 1. Februar

Through my Window - Ich sehe nur dich ab 4. Februar

Looop Lapeta ab 4. Februar

Das Privileg - Die Auserwählten ab 9. Februar

Into the Wind ab 10. Februar

Love Tactics ab 11. Februar

Love and Leashes ab 11. Februar

Anne+: Der Film ab 11. Februar

Wie Jodie über sich hinauswuchs 2 ab 11. Februar

Bigbug ab 11. Februar

Erax ab 17. Februar

Heart Shot ab 17. Februar

Vergib uns unsere Schuld ab 17. Februar

Fistful of Vengeance ab 17. Februar

Rabbids Invasion Spezial: Mission zum Mars ab 18. Februar

Texas Chainsaw Massacre ab 18. Februar

Töte mich nicht ab 20. Februar

Tyler Perry's A Madea Homecoming ab 25. Februar

Sans répit - Ruhelos ab 25. Februar

UFO ab 26. Februar

Mein wundervolles Leben ab 28. Februar

Netflix: Neue Comedy Specials im Februar 2022

Ms. Pat: Y'all Wanna Hear Something Crazy? ab 8. Februar

Mo Gilligan: There's Mo to Life ab 17. Februar

Netflix: Neue Dokumentationen im Februar 2022

Der Tinder-Schwindler ab 2. Februar

MeatEater: Staffel 10 - Teil 2 ab 2. Februar

Catching Killers: Staffel 2 ab 9. Februar

Absturz: Der Fall gegen Boeing ab 18. Februar

Race: Bubba Wallace ab 22. Februar

Der schlimmste Mitbewohner aller Zeiten ab 23. Februar

jeen-yuhs: A Kanye Trilogy ab 16. Februar

Netflix: Neue Kids & Familiy-Inhalte im Februar 2022

Gabby's Dollhouse: Staffel 4 ab 1. Februar

Kid Cosmic: Staffel 3 ab 3. Februar

Ridley Jones: Staffel 3 ab 15. Februar

Secrets of Summer ab 16. Februar

The Cuphead Show! ab 18. Februar

Karmas Welt der Musikvideos ab 24. Februar

Netflix: Neue Animes im Februar 2022

Child of Kamiari Month ab 8. Februar

Netflix: Neue Lizenztitel im Februar 2022

Help, I Shrunk My Parents ab 1. Februar

Top Gun ab 1. Februar

Jackass 3 ab 1. Februar

Brooklyn Nine-Nine: Season 7 ab 6. Februar

Teenage Mutant Ninja Turtles ab 13. Februar

Keeping Up with the Kardashians: Season 9 ab 17. Februar

Keeping Up with the Kardashians: Season 10 ab 17. Februar

Rick and Morty: Season 5 ab 23. Februar

Serienfans dürften bei Netflix im Februar auf ihre Kosten kommen. Der Streaming-Dienst zeigt unter anderem die zweite Staffel von Space Force, die neue Krimi-Mystery-Serie Murderville mit Will Arnett und zeitexklusiv "neue" Folgen von Rick and Morty (Staffel 5) und Brooklyn Nine-Nine (Staffel 7). Neu im Programm ist zudem der Vikings-Nachfolger Valhalla, der sich 100 Jahre nach der bereits erzählten Geschichte auf eine neue Krieger-Generation konzentriert. Außerdem sieht man die zweite Staffel der Drama-Serie Süße Magnolien und die Premiere von Inventing Anna mit Julia Garner.Hinsichtlich neuer Filme stellt Netflix mit Das Privileg (Deutschland) und Through my Window (Spanien) im nächsten Monat zwei Teenie-Streifen in den Mittelpunkt. Außerdem erscheinen mit Bigbug eine neue Sci-Fi-Komödie und mit Texas Chainsaw Massacre der Nachfolger des beliebten Horror-Slasher-Films. Im Anime-Bereich startet hingegen lediglich Child of Kamiari Month, während bei den Lizenztiteln bekannte Streifen wie Top Gun, Teenage Mutant Ninja Turtles, Jackass 3 und Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft zu Verfügung stehen.