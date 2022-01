Amazon Prime Video: Die neuen Filme und Serien im Februar 2022

Mit mehr als 40 Filmen und Serien kündigt Amazon Prime Video seine Highlights für den Februar an. Der Streaming-Dienst zeigt erste sowie neue Folgen von Shameless, Reacher, The Marvelous Mrs. Maisel und einer Vielzahl an Blockbustern. Unser Überblick liefert alle Neustarts.

Amazon Prime Video: Neue Serien & Specials im Februar 2022

Schitt's Creek - Staffel 6 ab 1. Februar 2022

Reacher - Staffel 1 ab 4. Februar 2022

Phat Tuesdays: The Era of Hip Hop Comedy - Staffel 1 ab 4. Februar 2022

With Love - Staffel 1 ab 11. Februar 2022

The Marvelous Mrs. Maisel - Staffel 4 ab 18. Februar 2022

Shameless - Staffel 11 ab 24. Februar 2022

Amazon Prime Video: Neue Filme im Februar 2022

Arctic ab 1. Februar 2022

SCOOB! ab 1. Februar 2022

Running With The Devil ab 1. Februar 2022

Spiderman ab 1. Februar 2022

Spiderman 2 Extended ab 1. Februar 2022

Spiderman 2 Theatrical ab 1. Februar 2022

The Green Hornet ab 1. Februar 2022

Time Is Up ab 4. Februar 2022

Tarantino - The Bloody Genius ab 3. Februar 2022

Central Intelligence ab 5. Februar 2022

Prinz Charming ab 6. Februar 2022

The Protégé - Made for Revenge ab 7. Februar 2022

Bad Neighbors ab 8. Februar 2022

Neighbors 2 ab 8. Februar 2022

Trolls ab 9. Februar 2022

Message In A Bottle - Der Beginn einer großen Liebe ab 10. Februar 2022

I Want You Back ab 11. Februar 2022

Rooney ab 11. Februar 2022

Walhalla: Die Legende von Thor ab 11. Februar 2022

Mr. Jones ab 13. Februar 2022

Mein fast perfekter Valentinstag ab 14. Februar 2022

Hot Summer Nights ab 14. Februar 2022

Liebe ist... ab 15. Februar 2022

True History of the Kelly Gang ab 16. Februar 2022

American Pie : Das Klassentreffen ab 16. Februar 2022

Ophelia ab 17. Februar 2022

The 800 ab 20. Februar 2022

Arahan ab 20. Februar 2022

Queenpins ab 20. Februar 2022

Diener der Dunkelheit ab 21. Februar 2022

Dieses Bescheuerte Herz ab 22. Februar 2022

Das Mädchen deiner Träume ab 24. Februar 2022

Venom ab 24. Februar 2022

2067 ab 26. Februar 2022

The Corrupted ab 28. Februar 2022

Prime-Mitglieder können sich im kommenden Monat vor allem auf neue Folgen von The Marvelous Mrs. Maisel freuen, die sich mittlerweile in der vierten Staffel befindet. Zudem feiert die Action-Serie "Reacher" aus dem gleichnamigen Jack Reacher-Universum ihre Premiere. In der Hauptrolle wird jedoch nicht der aus den Filmen bekannte Tom Cruise, sondern Alan Ritchson (u.a. Titans, Hunger Games) zu sehen sein. Weiterhin bringt Amazon die Romantikkomödie "With Love" nach Deutschland und zeigt Dokus über den Fußballspieler Wayne Rooney sowie die Geschichte von Guy Torry und den "Phat Tuesdys".Auch filmtechnisch ist Amazon Prime Video im Februar 2022 solide aufgestellt. Mit "I Want You Back" zeigt man eine neue Original-Produktion - ebenfalls als Romantic-Comedy - mit Charlie Day, Jenny Slate, Gina Rodriguez und Scott Eastwood. Außerdem konnte man zeitexklusiv diverse Lizenztitel gewinnen. Dazu gehören bekannte Größen wie die Bad Neighbors-Reihe, Spiderman 1 + 2, American Pie, Venom, Central Intelligence und The Green Hornet. Zum Kaufen und Leihen steht hingegen Halloween Kills mit Jamie Lee Curtis bereit.