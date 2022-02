Ex-Disney-CEO: "Netflix ist Dritte-Welt-Land und wir die Atommacht"

Streaming ist ein hartes Geschäft, der Markt nach den ersten Jahren der Dominanz weniger Anbieter mittlerweile deutlich breiter aufgestellt. Jetzt spricht Bob Iger, lange Jahre Disney-CEO, mit sehr drastischen Worten über den Konkurrenzkampf mit Netflix

Netflix hat Disney mit den eigenen Waffen geschlagen

Atomwaffenvergleich

Disney hatte es jahrelang versäumt, selbst Kapital aus der Idee zu schlagen, den reichhaltigen Kult-Katalog über moderne Kanäle zur Verfügung zu stellen. Jetzt hat der langjährige Disney-CEO Bob Iger, der das Unternehmen jüngst verlassen hat, eingestanden, dass man in Bezug auf die Zukunft von Streaming-Diensten wohl mindestens auf einem Auge blind war.Vor dem Start des eigenen Streaming-Angebots Disney+ hatte man unter anderem an Netflix Lizenzen für die eigenen Inhalte gewährt. Iger ist sich sicher, dass der rasante Aufstieg des Konkurrenten nur mit den Kultinhalten Disneys möglich war. Diese hätten Nutzer auf Netflix gelockt, womit wiederum "deren eigene Fernseh- und Filmproduktion" finanziert werden konnte. Kurz gesagt: Iger denkt, Nextflix wäre nie ohne Disney erfolgreich geworden.Mit welcher Vehemenz der Ex-Disney-CEO an diese Auslegung glaubt, zeigt dann der weitere Verlauf des Interviews. Denn noch heute bezahlt Disney aus seiner Sicht dafür, dass man Netflix jemals Zugriff auf die eigenen Inhalte gewährt habe. Die Art, wie Iger diesen Gedanken ausformuliert, darf man wohl als martialisch und etwas abgehoben bezeichnen: "Wir verkaufen Atomwaffentechnologie an ein Land der Dritten Welt und jetzt setzen es sie gegen uns ein", zitiert Golem aus dem Interview der New York Times Mit dieser Erkenntnis im Bauch hatte Iger dann 2015 den Beschluss zum Start des eigenen Streaming-Dienstes gefasst und damit begonnen, die Lizenzen für Netflix auslaufen zu lassen. Das führte wiederum dazu, dass das Unternehmen bis zum Start von Disney+ fast vier Jahre später auf diese Einnahmen verzichten musste. Iger ist sich sicher, dass dieser Preis gerechtfertigt war. Streaming sei der "überzeugendste Wachstumsmotor in der Medienbranche."