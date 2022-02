Alien: Neues zur Serie, Macher versprechen "große Überraschungen"

Vor gut einem Jahr hat Disney ein beispielloses Inhalte-Feuerwerk gezündet und eine beeindruckende Anzahl an neuen Serien angekündigt. Dazu zählte auch eine Alien-Serie, die erste, die in das beliebte Science-Fiction-Universum führt. Und dazu gibt es nun neue konkrete Infos.

Nur das Alien kehrt als "Charakter" zurück

21st Century Fox

Bei der Ankündigung der Alien-Serie, mit deren Umsetzung Fargo- und Legion-Showrunner Noah Hawley beauftragt worden ist, waren die Informationen zur Handlung noch sehr spärlich. Mitte 2021 gab es dann erste Details, denn die Macher haben verraten, dass die Serie erstmals in der Geschichte der Reihe auf die Erde führen wird . Sie soll auch "sehr bodenständig" sein, so John Landgraf, Chef des zu Disney gehörenden Senders FX damals (bei uns wird die Serie wohl im Star-Bereich von Disney+ zu sehen sein).Doch nun gibt es neue Details und diese erlauben erstmals, ein etwas konkretes Bild von der Alien-Serie zu zeichnen - die ersten Informationen im Vorjahr waren allenfalls "Info-Häppchen". Denn nun hat Landgraf bei einer Branchenveranstaltung ausführlicher über die Produktion gesprochen und verraten, dass Hawley nach wie vor dafür verantwortlich sei, aber die fünfte Fargo-Staffel vor Alien drehen wird (via The Hollywood Reporter ).Landgraf: "Wir müssen diesen Winter Fargo drehen, also werden wir Fargo vor Alien angehen, obwohl wir mehr Drehbücher für Alien als für Fargo haben. Noah schreibt im Moment beides." Er selbst hat eigenen Angaben nach schon fünf Alien-Drehbücher gelesen und verrät, dass die Serie vor dem ersten Kinofilm spielt und entsprechend auch keinen bekannten Charakter aufweisen wird, auch nicht die seinerzeit von Sigourney Weaver gespielte Ellen Ripley."Alien findet vor Ripley statt. Es ist die erste Geschichte der Alien-Reihe, die auf der Erde spielt. Sie spielt auf unserem Planeten, gegen Ende des Jahrhunderts, in dem wir uns gerade befinden - in etwa 70 Jahren" sagt Landgraf.Der einzige bekannte Charakter, den man zu sehen bekommen wird, ist das Alien selbst. Sorgen müsse man sich aber keine machen, meint der FX-Chef: "Noah hat die unglaubliche Fähigkeit, sowohl einen Weg zu finden, einer ursprünglichen Schöpfung treu zu bleiben, wie bei den Coen-Brüdern (mit Fargo) oder bei Ridley Scotts Film und James Camerons Nachfolger Aliens, als auch etwas Neues zu schaffen, das gleichzeitig eine Erweiterung und Neuerfindung eines Franchise darstellt. Das ist ihm mit Alien ebenso meisterhaft gelungen wie mit Fargo. Es warten einige große Überraschungen auf das Publikum."Vor allem das Setting auf der Erde sei interessant: "Wir müssen über die Zukunft des Planeten in Bezug auf Umwelt, Regierungsführung und Technologie nachdenken und eine Version des Planeten in der Zukunft entwerfen ... Noah möchte dies auf eine unverwechselbare und originelle Weise tun."