Netflix stellt zahlreiche neue deutschsprachige Produktionen vor

Netflix investiert seit längerem viel Geld in lokale Inhalte. Das macht man einerseits, weil man wegen Quoten muss, anderseits weil man auch mit fremdsprachigen Inhalten große Erfolge feiert. Nun hat der Streaming-Riese zahlreiche deutschsprachige Produktionen vorgestellt.

Neue Netflix-Serien

Neue Netflix-Filme

Ist es Zwang oder eine Folge des Erfolges? Netflix ist in der EU jedenfalls verpflichtet, einen bestimmten Teil seiner Produktionen in den jeweiligen Landessprachen anzubieten. Der Streaming-Riese macht das auch in anderen Ländern der Welt und feiert damit durchaus Erfolge. Das zeigen nicht nur die jüngsten Megahits aus Korea wie "Squid Game" und das neue Zombie-Spektakel "All of Us Are Dead, sondern auch der deutsche Kritiker- und Publikumshit "Dark". All diese Produktionen waren auch in den USA überaus beliebt, und das obwohl die breite Masse der Amerikaner Untertitel verabscheut.Heute hat Netflix im Rahmen einer Branchenveranstaltung eine Vielzahl an Projekten aus dem deutschsprachigen Raum vorgestellt (via DWDL ). Das wohl mit größter Spannung erwartete Projekt ist schon länger bekannt, nämlich "1899". So heißt der Dark-Ableger von Jantje Friese und Baran bo Odar.Doch es gab bei der Vorstellung auch viel komplett Neues. "Achtsam Morden" handelt von einem Anwalt, der versehentlich zum Mörder wird, "Liebes Kind" ist indes eine Geschichte über die Macht der Obsession - beides sind Romanverfilmungen.Weitere vorgestellte Serien sind "King of Stonks", eine vom "größten Wirtschaftsskandal der deutschen Geschichte" inspirierte Story. "Kleo" handelt hingegen von einer Stasi-Killerin, historisch wird es in "The Empress", einer Neuinterpretation der Geschichte von Kaiserin Elisabeth und Kaiser Franz Joseph. Ebenfalls neu: "Totenfrau", "Neumatt" und eine zweite Staffel von "Barbaren".Außerdem hat Netflix auch deutschsprachige Filme in Vorbereitung, auch hier steht Historisches im Fokus: "Blood and Gold" spielt im Zweiten Weltkrieg und handelt von einem deutschen Desserteuer, der seine Tochter sucht, aber auch in die Suche nach einem jüdischen Goldschatz hineingezogen wird.Bei "Im Westen nichts Neues" handelt es sich um die Verfilmung des gleichnamigen weltberühmten Antikriegsromans von Erich Maria Remarque. Buba ist ein Film-Ableger der Serie "How to Sell Drugs Online (Fast)", dazu kommen noch "Faraway" und "Paradise".